Schönen guten Morgen am Samstag! Heute erscheint unsere Schwerpunktausgabe zum Thema Freiheit:

[Essay] Warum das Wort Freiheit spaltet.

[Kolumne] Strache – eine österreichische Karriere.

[Edition Zukunft] "Schwitzende" Solarmodule steigern deren Effizienz.

[Inland] Podcast: Ibiza-U-Ausschuss – kommt die Wahrheit ans Licht?

Warum die ÖVP derzeit unter Strom steht

SPÖ nennt Kurz' Aussage zu Corona-Fällen in Tirol "völlig unglaubwürdig".

U-Ausschuss Tag 2: Das Ibiza-Video war Nehammer nicht der Rede wert.

[International] Faktencheck: Streute Schweden wirklich Hühnermist in Parks aus, um Kontakte zu stoppen?

Joe Biden tritt nun offiziell gegen Donald Trump an

[Wetter] Einige Nebel- und Hochnebelfelder halten sich zunächst in den Becken und Tälern vor allem im Süden des Landes, sonst beginnt der Tag überwiegend sonnig. Rasch entwickeln sich in der Westhälfte aber zahlreiche Quellwolken, die in der Folge häufig Regenschauer bringen. Einzelne Gewitterzellen sind darunter. Bis zum Abend weiten sich die Schauer- und Gewitteraktivitäten bis ins westliche Niederösterreich aus. Bis 27 Grad.

[Zum Tag] Am 6. Juni 1984 wurde die erste spielbare Version von Tetris fertiggestellt.