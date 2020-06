Der einstige Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP, links) überlegte, dem SPÖ-Abgeordneten Krainer "Silberstein"-Methoden vorzuwerfen. Auslöser war Krainers Angriff auf den Großspender Stefan Pierer, der die Politik des ÖVP-Chefs Sebastian Kurz mit über 430.000 Euro unterstützt hat Foto: APA/Punz

War KTM-Chef und ÖVP-Großspender Stefan Pierer ein sogenannter "Abschleicher"? Diese Frage stellte 2017 der SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer in den Raum. Pierer bestätigte zwar, im Jahr 2013 kurz vor Inkrafttreten eines Steuerabkommens mit Liechtenstein zwei Überweisungen -10,7 und zehn Millionen Euro – getätigt zu haben, betonte aber, Meldepflichten eingehalten und Steuern bezahlt zu haben. Jetzt zeigen Nachrichten, dass die Vorwürfe gegen Pierer die ÖVP und Vertreter im Finanzministerium bis zum Minister beschäftigten, so eine Recherche von STANDARD, ORF und Profil. Die Chats stammen vom Handy des heutigen Öbag-Chefs Thomas Schmid, der Beschuldigter in der Casinos-Affäre ist – es gilt die Unschuldsvermutung.

"Silberstein"

So schrieb der damalige ÖVP-Generalsekretär Stefan Steiner, jetzt Chefberater von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), an den damaligen Finanz-Kabinettschef Thomas Schmid: "Könntet ihr nicht als BMF sagen, dass Pierer nicht auf einer ,Abschleicherliste‘ ist, sondern es um stinknormale Kapitalverkehrskontrollen-Meldepflichten geht?" Schmid repliziert, dass "wir das weder gesagt noch so zitiert" hätten. Später schaltet sich der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ein: "Eigentlich müsste die Bundespartei Krainer auffordern, seinen Informanten zu nennen? Hat Krainer jemanden zum Amtsmissbrauch angestiftet?" Wenn Krainer nichts sage, so Schelling, "können wir argumentieren, Krainer übernimmt die Arbeit von Silberstein." Schmid repliziert: "Genau – Dirty-Campaigning-Methoden." Dem damaligen Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) schrieb Schmid zuvor am selben Tag, er sei "gerade wegen KTM/Pierer im Einsatz". Monate später vermeldet Schmid dann noch, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft "gegen Verdächtige in der Causa Pierer" ein Verfahren eingeleitet habe.

Aus der ÖVP heißt es dazu, dass Pierer "von der SPÖ erst attackiert wurde, nachdem er sich offen für die ÖVP ausgesprochen" habe. Krainer habe 14 Tage vor der Wahl 2017 mit "haltlosen" und "offensichtlich unter Verletzung des Amtsgeheimnisses" gewonnenen Informationen Pierer und die ÖVP in ein negatives Licht rücken wollen. "Wir sind der Auffassung, dass es die Aufgabe von Behörden ist, falsche Behauptungen richtigzustellen, was aber in dem Fall ohnehin von Experten und Medien in deren demokratiepolitischer Verantwortung gemacht wurde", so ein Sprecher der Volkspartei.

Neue Ermittlungen

Am Freitag bestätigte die Staatsanwaltschaft außerdem, neue Ermittlungen gegen Schmid eingeleitet zu haben. Recherchen von STANDARD und Profil zeigen, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bei der Auswertung von Schmids Smartphone-Daten Hinweise auf Delikte im Suchtmittelgesetz fand. Dieser Zufallsfund wurde an die Staatsanwaltschaft Wien weitergeleitet. Schmids Anwalt sagt dazu: "Uns ist bekannt, dass es ein derartiges Verfahren gibt, das allerdings ausschließlich den höchstpersönlichen Lebensbereich meines Mandanten betrifft und nichts mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat." Sein Mandant Schmid werde bei den Behörden Stellung nehmen. Er geht von einer Einstellung des Verfahrens aus. Für dieses Delikt drohen bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe. DER STANDARD betont, dass das öffentliche Interesse im Faktum der Ermittlungen besteht und die Unschuldsvermutung gilt.

Neos, FPÖ und SPÖ forderten nach der Veröffentlichung der Recherchen Schmids Rücktritt. Am Abend gab das Finanzministerium auf Anfrage der APA bekannt, dass der Öbag-Aufsichtsrat die Rechts- und Complianceabteilung eingeschaltet hat. Das Finanzministerium sagt dazu: "Wir beteiligen uns weder an Vorverurteilungen, noch an Spekulationen. Selbstverständlich sind stets die zuständigen Stellen zu befassen, wenn Vorwürfe erhoben werden." (Fabian Schmid, 5.6.2020)