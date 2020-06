7.30ALLE DA?

Servus Kasperl: Zickzackwumm Kasperl macht sich große Sorgen um Buffi. Der macht nämlich nichts anderes, als die ganze Zeit Comichefte zu lesen, und spricht darum nur mehr in der Zickzackwummsprache. Kasperl ist ratlos. Da wird Buffi von Zick und Zack, zwei Wesen aus dem Märchenland, entführt. Bis 7.55, ORF 1

13.35 ROTKÖPFCHEN

Anne auf Green Gables(CND 2016, John Kent Harrison)Ein kleines Mädchen mit langen roten Zöpfen, weiß-rosa Trägerkleid und schwarzen Schnürschuhen suchte und fand ein neues Zuhause. Als Waisenkind bei Mr. Matthew und Mrs. Marilla Cuthbert und in den Herzen der Zuschauer. Das war 1986, 2016 erschien eine Filmadaption des Klassikers nach dem Roman von Lucy Maud Montgomery. In der Titelrolle der Anne ist Ella Ballentine zu sehen. Und sie macht ihre Sache gut. Kollektives Dahinschmelzen. Bis 15.00, Kika

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Baufällige Gemeindebau-Balkone in Ternitz, Streit um einen neuen Zaun und einen Wasserzähler mit den Behörden, eine schwer geschädigte Patientin gegen das Klinikum Klagenfurt. Bis 18.57, ORF 2

18.05 WISSEN

Mit offenen Karten Das Magazin erklärt kompakt die Hintergründe des im Kalten Krieg geschlossenen Pakts für eine militärische Solidarität des "Westblocks" im Falle eines bewaffneten Angriffs durch den "Ostblock". Wie hat sich die Nato nach dem Fall der Mauer neu erfunden? Wie passt sie sich der aktuellen Gemengelage an, mit einer unter Donald Trump völlig anderen, chaotischen US-Leadership?

Bis 18.20, Arte

20.15 KOMÖDIE

Willkommen bei den Sch’tis (Bienvenue chez les Ch’tis, F 2008, Dany Boon) Der Postbeamte Philippe (Kad Merad) wird vom sonnigen Südfrankreich in den verregneten, düsteren Norden versetzt. Die Bewohner dort gelten als eher rückständig, das dort gesprochene Sch’ti ist schwer verständlich. Boons Film wurde nicht nur in Frankreich zum Publikumsrenner, sondern auch in Österreich und Deutschland. Bis 22.05, Servus TV

20.15 ESSEN

König der Haute Cuisine: Auguste Escoffier

Die französische Küche scheint in der Welt der Spitzenköche schon immer maßgebend gewesen zu sein. Dies ist größtenteils einem provenzalischen Koch mit herausragenden Fähigkeiten zu verdanken: Auguste Escoffier (1846 bis 1935). Er will nicht einfach nur kochen, was ihn animiert, ist die Kochkunst. Sein Buch Guide Culinaire aus dem Jahr 1903 gilt noch immer als Standardwerk der französischen Küche. Bis 21.45, Arte

22.10 GANGSTERKOMÖDIE

Die Letzten beißen die Hunde(Thunderbolt and Lightfoot, USA 1973, Michael Cimino) Eine Gangstergeschichte im Westernmilieu: Clint Eastwood und ein sehr junger Jeff Bridges bilden ein ungleiches Duo, das sich fintenreich dem Zugriff von Gangstern, Polizisten und Hinterwäldlern zu entziehen versucht."Mischung aus Vagabundenkomödie, Gangsterpersiflage und Actionfilm, geschickt verschachtelt und vorzüglich fotografiert", schreibt Das Lexikon des internationalen Films dazu. Bis 1.50, SRF 1

23.30 BEZIEHUNG

Mein Ein, mein Alles (Mon Roi, F 2015, Maïwenn) Die Anwältin Tony fühlt sich sofort von Restaurantbesitzer Georgio angezogen. Die beiden beginnen eine stürmische Liebesaffäre, heiraten bald, bekommen einen Sohn. Doch schon bald leidet Tony unter Georgios Drogeneskapaden und Frauengeschichten. Während einer Reha lässt sie Szenen ihrer zerstörerischen On-off-Beziehung Revue passieren. Heftiges Beziehungsdrama mit Vincent Cassel und Emmanuelle Bercot. Bis 1.30, 3sat

Georgio (Vincent Cassel) und Tony (Emmanuelle Bercot) verbindet ihr Kind und eine schwierige On-off-Beziehung in "Mein Ein, mein Alles", 23.30 Uhr, 3sat. Foto: Studio Canal

(Astrid Ebenführer, 6.6.2020)