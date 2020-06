Die internationale Atombehörde IAEA hat sich am Freitag ernsthaft besorgt über die iranische Blockade von Besuchen von Inspekteuren geäußert. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Wien – Die internationale Atombehörde IAEA hat sich am Freitag ernsthaft besorgt über die iranische Blockade von Besuchen von Inspekteuren geäußert. In einem am Freitag in Wien veröffentlichten Bericht heißt es, dass der Iran den IAEA-Inspekteuren schon seit vier Monaten den Zugang zu Orten verweigert, an denen Nuklearforschung und Entwicklung betrieben werde.

1,5 Tonnen angereichertes Uran

Nach Schätzungen der Atombehörde hat der Iran in den vergangenen Monaten seine Vorräte an angereichertem Uran aufgestockt. Die knapp 1,5 Tonnen angereichertes Uran seien etwa das Achtfache dessen, was nach der Vereinbarung von 2015 erlaubt sei, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.

Die USA hatten Ende Mai Firmen und Ländern Sanktionen angedroht, die die mit dem Iran bei der Umsetzung des JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), oft Wiener Abkommen genannt, zusammenarbeiten.

Isotopen für medizinische Zwecke



Bisher lieferte Russland den Brennstoff für den Forschungsreaktor in Teheran (TRR), in dem Isotopen für medizinische Zwecke hergestellt werden, nun ist Iran darauf angewiesen, selbst Uran auf die dafür nötigen knapp 20 Prozent anzureichern.

Der Iran erkläre sich zwar zur Zusammenarbeit mit der IAEA bereit, wolle aber vorher "rechtliche Fragen klären". (APA/dpa, 5.6.2020)