In dieser Galerie: 2 Bilder Robert Zulj, der Vorbereiter. Foto: EPA/LARS BARON Zulj, der Vollstrecker. Foto: Ralf Ibing /firo Sportphoto/POOL

Bochum/Wien – Der VfL Bochum und Robert Zulj haben die Lage des FC St. Pauli in der zweiten deutschen Fußballliga weiter verschlechtert. Die Hamburger finden nämlich nach dem Restart weiter nicht in die Spur und geraten noch in kaum mehr für mögliche gehaltene Abstiegsgefahr. Das Team von Trainer Jos Luhukay unterlag nach einer schwachen Vorstellung am 30. Spieltag in Bochum verdient mit 0:2 (0:0) und blieb nach der Coronapause zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Zulj war an beiden Treffern der Bochumer beteiligt. Das 1:0 erzielte der 28-Jährige, der im Jänner von Hoffenheim gekommen war, per Foulelfer (15.), beim 2:0 durch Leitsch (73.) leistete er mit einem Corner die Vorarbeit.

Der SV Sandhausen feierte im Parallelspiel mit Martin Fraisl im Tor den dritten Sieg in Serie und entledigte sich wohl seiner letzten Abstiegssorgen.

St. Pauli in Not

Davon kann bei St. Pauli noch keine Rede sein. Die Kiezkicker versuchten sich auch im 15. Anlauf vergeblich an ihrem zweiten Auswärtssieg in dieser Spielzeit. Während Bochum schon acht Spiele in Serie ungeschlagen ist, sich vorerst auf Platz sechs verbesserte und der letzten Abstiegsängste entledigt haben dürfte, könnte das Polster der Hamburger auf den Relegationsplatz im Laufe des Wochenendes bis auf zwei Punkte zusammenschmelzen.

Der VfL übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, verpasste aber mit einer schwachen Chancenauswertung eine höhere Pausenführung. Die Gäste wurden vor der Pause lediglich einmal gefährlich, doch Ryo Miyaichi (42.) scheiterte an der Latte. In Hälfte zwei investierte St. Pauli mehr in die Offensive, entwickelte dabei aber zu wenig Durchschlagskraft.

In Fürth hatte SVS-Toptorjäger Kevin Behrens (15.) die Gäste mit seinem 12. Saisontreffer per Handelfmeter früh in Führung gebracht, Julius Biada (39.) besorgte nach Vorarbeit von Dennis Diekmeier den Pausenstand. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber besser in die Partie, mehr als der Anschlusstreffer von Daniel Keita-Ruel (71.) gelang allerdings nicht. Sandhausen springt durch den Sieg im direkten Duell an den Franken vorbei und liegt nun punktgleich mit Bochum neun Zähler vor dem Relegationsplatz in der ersten Tabellenhälfte. (sid, APA, red, 5.6.2020)