In Tripolis feierten Menschen, dass Kämpfer der Einheitsregierung die Ortschaft Tarhuna von Haftar-Truppen eingenommen haben. Foto: AFP

New York/Tripolis – Der UN-Sicherheitsrat hat am Freitag einstimmig eine Resolution verabschiedet, mit der die Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen um ein Jahr verlängert wird. Obwohl die 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums sich bereits im vergangenen Jahr auf eine Verlängerung geeinigt hatten, hatte Russland Diplomatenangaben zufolge zuletzt Bedenken angemeldet.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte in Berlin, die einstimmige Annahme sei "ein positives Signal". Die Bundesregierung sei "froh", dass es nach intensiven Verhandlungen gelungen sei, "in diesem heftig umstrittenen Dossier eine Einigung zu erzielen". Dies zeige, dass der Sicherheitsrat in der Frage "durchaus an einem Strang" ziehen könne.

Zwölf Monate für "Irini"

Maas erklärte, ein nachhaltiger Waffenstillstand in Libyen sei längst überfällig. Die Grundlage dafür sei ein Ende des Wettrüstens der Konfliktparteien und damit auch ein Ende der militärischen Unterstützung von außen. Die EU-Mittelmeer-Mission "Irini" erhalte nun für weitere zwölf Monate Planungssicherheit.

Auf Grundlage der verlängerten Resolution können die Mitgliedstaaten national oder über regionale Organisationen Schiffe in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens inspizieren, wenn angenommen wird, dass sie das Waffenembargo gegen Libyen verletzen. Im nächsten Schritt müssten die Konfliktparteien endlich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, forderte Maas.

In Libyen stehen sich Einheiten der von der UNO anerkannten Einheitsregierung in Tripolis und die Truppen des Generals Chalifa Haftar gegenüber. Haftar kontrolliert einen Großteil des Ostens und Südens des Landes. Die Einheitsregierung wird von Katar und der Türkei unterstützt, die Haftar-Truppen von Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (APA, 6.6.2020)