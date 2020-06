Neo-Faschisten treffen vor dem Circus Maximus auf die Polizei. Foto: EPA

Bei einer Demonstration von Rechtsextremen gegen die italienische Regierung in Rom ist es am Samstagnachmittag zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. So griffen Gruppen von Aktivisten der neofaschistischen Organisation "Forza Nuova" und Fußball-Ultras, Fans von Lazio Rom, die sich auf dem Gelände des "Circus Maximus" versammelt hatten, die Sicherheitskräfte an und bewarfen sie mit Gegenständen und Knallkörpern.

Faschistische Parolen

Die Rechtsaktivisten skandierten faschistische Parolen und griffen auch einige Medienleute an. Die Polizisten reagierten mit Tränengas und Wasserwerfern. Acht Rechtsextremisten wurden festgenommen, berichteten italienische Medien.

Die Demonstration war aus Protest gegen die Regierung von Premier Giuseppe Conte organisiert worden. Conte wird von den Rechtsextremen beschuldigt, die Italiener in der Coronavirus-Krise im Stich gelassen und zu wenig Stützungsmaßnahmen für Familien und unternehmen ergriffen zu haben. (APA, 06.06.2020)