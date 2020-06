Stimmen:

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Wenn man breit und zurück spielt, dann wird das Spiel langsam und langweilig anzuschauen. Wir müssen versuchen, den Ball steiler zu spielen. Das geht nicht immer, aber wenn wir es nicht versuchen, dann passiert nichts. Das Zweite ist, dass sich die Spieler oft zu wenig eine kreative und mutige Lösung zutrauen. Sie treffen sichere Entscheidungen. Sicherheit habe ich gerne, aber am Ende des Platzes ist Aggressivität und Mut gefordert. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, wie wir Fußball spielen können. Aber das kann auch einmal zu spät sein, das erwarte ich am Dienstag ab der ersten Sekunde."

Stefan Köck (Tirol-Sportdirektor): "Das war die Reaktion, die ich sehen wollte. Und auch die Spieler, denn sie haben schon den Ehrgeiz und Willen zu zeigen, dass das nicht ihr Leistungsniveau war. Wir haben viele Räume zugemacht, den Matchplan hervorragend umgesetzt. Ich denke, nach einem 0:2 wäre Altach nicht mehr zurückgekommen. Aber man muss so fair sein und sagen, Altach war hinten raus schon die spielbestimmende Mannschaft und wir waren erleichtert, als der Schlusspfiff gefallen ist."