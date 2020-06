Boring Company arbeitet mit Elektrofahrzeughersteller an Projekt in Los Angeles

Ein Konzept aus dem Jahr 2018 wird bei Tesla wohl nun Realität. Foto: Tesla

Tesla arbeitet offenbar an einem Minibus für zwölf Passagiere. Dies verriet ein Beamter des San Bernardino County gegenüber der US-Tageszeitung The Mercury News. An dem Elektroauto ist laut dem Bericht auch Musks Boring Company beteiligt. Dies hat auch einen guten Grund: Der Bus soll nämlich unter der Erde als Zubringer für einen Flughafen agieren. 4,5 Kilometer ist die Strecke lang, in der Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer erreicht werden sollen.

Projekt von Stadtrat angenommen

Die Arbeit an dem Tunnel soll bereits begonnen haben. Der Stadtrat von San Bernardino County hat einstimmig dafür votiert, da der Vorschlag deutlich günstiger als bisherige Pläne war. Bis zu zwölf Passagiere inklusive Gepäck sollen in dem Minibus Platz finden. Ziel ist es, dass man in der Stadt Rancho Cucamonga einsteigt und zwei Minuten später am Ontario International Airport aussteigt, der sich 70 Kilometer östlich des Flughafens von Los Angeles befindet.

Bislang keinen Van oder Minibus enthüllt

Bislang waren in den Tunnels von Boring Company nur Teslas unterwegs. 2018 twitterte Elon Musk allerdings davon, dass auch Radfahrer und Fußgänger die unterirdischen Wege nutzen sollen. Bislang hat Tesla beziehungsweise Boring Company aber keinen Minibus oder Van präsentiert. Wie es mit dem Projekt also weitergeht, wird sich weisen, da es laut dem Bericht von Mercury News noch in einer sehr frühen Phase ist. (red, 7.6.2020)