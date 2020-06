CNN-Moderatoren und Experten beantworteten in der Sendung Fragen, die Kinder und Familien aus den ganzen USA zuvor per Video geschickt hatten. Foto: Imago Images / Andre Lenthe

New York – Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben die Figuren der Sesamstraße gemeinsam mit dem Nachrichtensender CNN eine Sondersendung zum Thema Rassismus aufgenommen. "Nicht alle Straßen sind wie die Sesamstraße", sagte die Figur Louie, Vater von Elmo, in der Samstagfrüh (Ortszeit) ausgestrahlten Sendung. "In der Sesamstraße lieben und respektieren wir uns alle."

Im Anschluss beantworteten CNN-Moderatoren und Experten Fragen, die Kinder und Familien aus den ganzen USA zuvor per Video geschickt hatten. Zuvor hatte es schon ein ähnliches CNN-Format zum Thema Coronavirus gegeben.

In den USA und in zahlreichen anderen Städten, darunter in Wien, demonstrieren Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt und für Gerechtigkeit für den bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommenen Afroamerikaner Floyd. (APA, 7.6.2020)