Der Basketball-Superstar ("The Last Dance") unterstützt Organisationen, die gegen Rassenungleichheit kämpfen

Michael Jordan protestiert gegen Rassismus und spendet 100 Millionen US-Dollar an Organisationen. Foto: AFP / VINCENT LAFORET

Basketball-Superstar Michael Jordan spendet in den nächsten zehn Jahren 100 Millionen Dollar an Organisationen, die sich dem Kampf gegen Rassismus verschrieben haben.



"Schwarze Leben sind wichtig. Dies ist keine verhandelbare Aussage", sagt Jordan, dessen Karriere derzeit in der Netflix-Serie "The Last Dance" wieder auf großes Interesse stößt. "Solange der tief verwurzelte Rassismus, der es den Institutionen unseres Landes ermöglicht, zu versagen, nicht vollständig ausgerottet ist, werden wir uns weiterhin für den Schutz und die Verbesserung des Lebens der Schwarzen einsetzen".

Landesweite Proteste

Die Ankündigung erfolgt mit den landesweiten Proteste nach dem Tod von George Floyd, Breonna Taylor und Ahmaud Arbery. Überall in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Brutalität der Polizei und den systemischen Rassismus zu protestieren. Floyd, ein 46-jähriger Schwarzer, starb am 25. Mai, nachdem ein Polizeibeamter aus Minnesota fast neun Minuten lang auf Floyd's Hals gekniet hatte.

Die 100 Millionen Dollar gehen an Organisationen, die sich für Rassengleichheit, soziale Gerechtigkeit und einen besseren Zugang zu Bildung einsetzen. Bereits einige Tage zuvor sprach sich Jordan öffentlich gegen Rassenungerechtigkeit aus: "Wir haben genug davon". (red, 7.6.2020)