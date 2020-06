Designer unter sich: "Next in Fashion" sorgte für wenig Interesse und wird nach nur einer Staffel eingestellt. Foto: Netflix

Hohe Erwartungen, tiefer Fall: Netflix beendet die Designer-Show "Next in Fashion" nach nur einer Staffel.

Die 10-teilige Serie wurde von Queer Eye-Star Tan France und Model-Designerin Alexa Chung moderiert. 18 Modedesigner wetteiferten um einen Geldpreis in Höhe von 250.000 US-Dollar und die Chance, mit Net-a-Porter eine Bekleidungslinie zu gewinnen.

Die südkoreanische Designerin Minju Kim wurde zur ersten – und jetzt einzigen – Gewinnerin der Show ernannt, die mit großen Namen der Modewelt aufgeigte – darunter Adriana Lima, Tommy Hilfiger und Eva Chen.

"Next In Fashion" reiht sich damit in die immer länger werdende Liste von Shows ein, die Netflix in diesem Jahr nach nur einer Saison eingestellt hat, etwa "AJ And The Queen", "Messiah" und "Astronomy Club". (red, 7.6.2020)