Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr suchen um 20.15 in ORF 2 und ARD einen Kindermörder. Wie gefällt Ihnen diese Folge?

Am Sonntag steht ein neuer "Tatort" aus München auf dem Programm, der Titel: "Lass den Mond am Himmel stehn". Darum geht es um 20.15 Uhr in ORF 2 und ARD:

Die beiden Familien Kovacic und Schellenberg sind eng befreundet. Als ihr Sohn Emil tot aufgefunden wird, zerbricht die Welt der Kovacics. Emils Handyspur endet an einem Parkplatz, der als Treffpunkt für anonymen Sex bekannt ist. Seine Leiche wird etwa zwanzig Kilometer entfernt in der Isar gefunden. Wie kam der Bub dorthin und warum wurde er getötet?