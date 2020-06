Fox News entschuldigte sich für eine Grafik. Foto: AFP / Richard Drew

Washington–Der US-Sender Fox News hat sich für die Veröffentlichung einer umstrittenen Grafik mit einer Veranschaulichung von Aktiengewinnen infolge rassistischer Gewalttaten gegen Afroamerikaner in den USA entschuldigt. Die Infografik "hätte nie ohne Kontext im Fernsehen ausgestrahlt werden dürfen", teilte der Sender am Samstag (Ortszeit) mit.

"Wir entschuldigen uns für die Unsensibilität des Bildes und nehmen das Thema ernst", so Fox News. Die Veröffentlichung hatte landesweit für Empörung gesorgt.

Landesweite Emörung

Die Grafik war am Freitag in der Sendung "Sonderbericht mit Bret Baier" ausgestrahlt worden und zeigte, wie die Aktienkurse in den vergangenen Jahrzehnten nach Gewalttaten gegen Afroamerikaner stiegen. Der Sender wählte dafür unter anderem die Ermordung des Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1968, die Tötung des schwarzen Teenagers Michael Brown durch einen Polizeibeamten im Jahr 2014 sowie den jüngsten Tod des unbewaffneten George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz.

"Die Grafik macht deutlich, dass Fox News das Leben von Schwarzen egal ist", schrieb der Kongressabgeordnete von Illinois, Bobby Rush, im Online-Dienst Twitter. "Auf diese Weise trauern sie bei Fox News um den Verlust schwarzer Männer – indem sie zeigen, um wie viel die Aktien steigen. Was zur Hölle?", kommentierte der ehemalige Vorsitzende des republikanischen Nationalkomitees, Michael Steele. (APA, 7.6.2020)