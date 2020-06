Manchmal muss man für Likes blankziehen. Foto: InfluencersInTheWild

Um in den sozialen Netzwerken möglichst viel Aufmerksamkeit zu lukrieren, bedarf es außergewöhnlicher Aufnahmen, die zudem dem Zeitgeist entsprechen. Ein Instagram-Account namens "InfluencersInTheWild" setzt sich mit der Entstehungsgeschichte von Fotos beziehungsweise Videos auseinander, die möglichst viele Likes erzielen sollen. Drei Millionen Abonnenten weist der Account mittlerweile auf.

Eine Auswahl der Videos.

Proteste als Profilierung

In den rund 300 Beiträgen geht es unter anderem darum, wie surreal die Aufnahmen der Bilder auf Dritte wirken und wie bestimmte Themen für den eigenen Zweck genutzt werden. Aktuell dokumentiert der Account einige (angehende) Netzpromis, die etwa die Proteste in den USA für Profilierung nutzen. So werden Transparente für wenige Sekunden in die Luft gehalten, um ein Foto für Instagram, Twitter & Co. anzufertigen. (red, 7.4.2020)