Bei einer "Black Lives Matter"-Demo in Minneapolis war eine Kriegsdrohne in Verwendung. Diese werden in der Regel von der CIA und Air Force in Kriegsgebieten eingesetzt, um entweder Aufklärungsarbeit zu leisten oder Menschen mit Raketen zu töten. Bei den Protesten wurde eine General Atomics MQ-1 Predator genutzt, die der US-Grenzkontrolle gehört.

Wieso die Drohne eingesetzt wurde

Die U.S. Customs and Border Protection (CBP) sagte, dass man die Drohne für die Aufklärung verwendet hatte. "Die Drohne ermöglicht uns einen direkten Live-Feed für die Beamten am Boden, damit sie einen Überblick über die Situation haben und sie bestmögliche Sicherheit gewährleisten können", wurde an mehrere Medien kommuniziert. Nach kurzer Nutzung flog sie nach North Dakota zurück.

Fluggerät war laut Bericht unbewaffnet

Wie Recode berichtet, war die Drohne nicht bewaffnet. Offenbar wird besagtes Fluggerät offenbar "regelmäßig" bei Demonstrationen in den USA verwendet. Der Vorfall dürfte aber trotzdem zum Politikum werden, da viele Kongressmitglieder Aufklärung fordern. So soll das FBI etwa offenlegen, wann und warum die Drohne verwendet wird und wurde. (red, 7.6.2020)