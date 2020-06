Neue Location "Franz von Grün" eröffnet mit Gastro-Pop-Up

Foto: Die Abbilderei

In einer Kellergasse im niederösterreichischen Arbesthal (Weinbaugebiet Carnuntum) eröffnet am 27. Juni die neue Eventlocation "Franz von Grün". Das aufwendig renovierte Heurigenlokal soll in Zukunft einerseits als Ort für private Feste und Hochzeiten oder auch Business-Events dienen, andererseits aber auch für Eigenveranstaltungen genützt werden.

Zum Auftakt gibt es ab 27.6. an vier Wochenenden ein kulinarisches Pop-Up mit dem Titel "Franz Unplugged". Am Samstag ab 17.00 wird mit Wein, Essen und Musik gestartet, am Sonntag gibt es dann ab 10.00 den "Franz Breakfast Club" mit einem Frühstück zwischen den Weinreben. Am Herd steht Miki Apostolo, zuletzt Küchenchef im Wiener Drei-Hauben-Lokal "Roots". Für die Weinauswahl ist Sommelier Robert Stark zuständig, das Brot wird frisch gebacken und der Kaffee selbst geröstet.



Franz von Grün





Die Pilzbrüder bei Porcella

Foto: Miriam Strobach/Le Foodink

Der kulinarische Online-Shop Porcella erweitert sein Sortiment: Ab dieser Woche werden auch Pilze (in Kartons zu 500 g) ausgeliefert. Die Schwammerl stammen von den Pilzbrüdern: Martin und Otto Kammerlander züchten in einem Altbau-Keller in der Praterstraße Bio-Pilze. Derzeit hauptsächlich Shii-Take-Pilze und Kräuterseitlinge, je nach Saison aber auch Rosen-, Kastanienseitlinge, Igelstachelbart- und Friseepilze.

Bestellschluss bei Porcella für diese Woche ist Dienstag, 15.00.





Winzer Scheiblhofer eröffnete Pop-Up-Heurigen "The Quarter"

Foto: The Quarter

In Andau, im burgenländischen Seewinkel, haben Bettina und Erich Scheiblhofer Ende Mai einen Pop-Up-Heurigen im ehemaligen Dorfwirtshaus eröffnet. Kulinarisch wird auf Regionales wie burgenländischen Feuerfleck oder Schweinsbraten gesetzt.

The Quarter

Rindewahn-Pop-Up am Yppenplatz

Foto: danberg&danberg

Und auch die Gastronomenfamilie Huth hat wieder neu eröffnet: Am Yppenplatz im 16. Wiener Bezirk ist seit 5. Juni der mittlerweile dritte Standort der Burgerlokale "Rinderwahn" als Pop-Up zu finden.

www.zum-huth.at

(red, 15.6.2020)