Eggenberg, Graz, am Samstag um 15:21 Uhr

Simone

In der Organisation, da sind wir uns einig, ergänzen wir uns am besten. Rafi denkt an alles und plant gerne.

Rafael

Simone setzt Ideen sofort um. Sie kann überhaupt alles am besten und wird auch nicht böse, wenn ich sie an Dinge erinnere.