Rare hat nach dem Release von "Sea of Thieves auf Steam Grund zur Freude. Foto: Rare

Sea of Thieves erlebt dank dem Release auf Steam einen neuen Höhenflug. Das von Rare für Microsoft entwickelte Game ist seit kurzem auf der Plattform von Valve erhältlich und seit Tagen in den Topsellern zu finden. Dies ist auch bei den Spielerzahlen bemerkbar. So weist das Game durchschnittlich rund 20.000 gleichzeitige Nutzer auf – in den besten Zeiten waren es gar 40.000.

WIRSPIELEN

Anfangs in der Kritik, nun eine große Community

Bei Sea of Thieves handelt es sich um ein Action-Adventure, das man allein oder mit Freunden spielen kann. Man schlüpft in die Rolle eines Piraten, der sich der Schatzsuche oder Scharmützeln mit Computer- oder menschlichen Gegnern hingibt. Das Spiel erschien am 20. März 2018 und wurde seither ordentlich verbessert. Anfangs wurde das Game nämlich für den Umfang kritisiert und dass es zum damaligen Zeitpunkt nur ein Grundgerüst eines guten Piraten-Spiels ist. (red, 8.6.2020)