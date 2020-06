Die Phasen, in denen Miles Davis seinen Jazz mit der Popkultur kurzschloss, haben auf die erstarkende aktuelle Neo-Jazzelite abgefärbt. US-Trompeter wie Ambrose Akinmusire erforschen die Maßverhältnisse von Improvisation und "Kalkulation" und machen dabei die Ghetto-Wurzeln ihrer Musik zum Thema.

Die kurrente Jazz-Szene in South-East London scheint undenkbar ohne den Rekurs auf Miles‘ "elektrische" Phase: Saxofonist Shabaka Hutchings gleicht seine ungemein energetische Musik mit Proben von Acid House bis Drum & Bass ab. Sein Trio The Comet Is Coming checkt und dynamisiert Fusionsmuster aus den 1970ern.

Die Emanzipation des Geräuschs bis hin zu kolossalen Ausbrüchen betreibt das Ensemble Irreversible Entanglements, echt nur mit den bewusstseinsbildenden Mantras von Camae Ayewa. Feuermusik, die die Idee des Afrofuturismus anzapft und nicht nur dem elektrischen Miles, sondern auch Archie Shepp viel verdankt. Aktuelles Album: "Who Sent You?".

Homemade-Fusion betreibt der famose US-Sänger-Schlagzeuger Kassa Overall. Seine Platte "I Think I‘m Good" erinnert momentweise nicht nur an Alice Coltrane, sie verdankt vor allem Miles Davis‘ Gespür für Klangflächen viel und atmet unüberhörbar den Zauber von Melancholie und Vergeblichkeit. So wie der regenbogenbunte Neo-R‘n‘B von Moses Sumney. (poh)