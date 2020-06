Foto: Leonhard Foeger / REUTERS

Gerüchte über eine große Hackerattacke beim österreichischen Mobilfunker A1 waren in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören. Eine Bestätigung dafür gab es aber nie, und auch das Unternehmen selbst schwieg beharrlich zu diesen Berichten. Nun folgt diese – und es wird klar, dass es A1 ordentlich erwischt hat.

Verankerung

Hackern ist es offenbar gelungen, sich mehr als ein halbes Jahr lang in den internen Netzwerken von A1 herumzutreiben – dies obwohl die ersten Anzeichen auf einen Angriff bereits nach wenigen Wochen entdeckt wurde. Doch der Reihe nach: Wie der Sicherheitsforscher Christian Haschek auf seinem Blog schreibt, und mittlerweile auch heise.de sowie Sarah Kriesche von Ö1 berichten, soll der Einbruch bereits im November 2019 erfolgt sein. Auf welchem Weg, ist dabei bisher unbekannt, bei A1 geht man davon aus, dass schlicht gestohlene Zugangsdaten verwendet wurden.

Im Dezember entdeckte das interne Sicherheitsteam von A1 offenbar erste Hinweise auf einen Einbruch, hatten die Angreifer doch Hintertüren auf einigen Office-Rechnern des Telekommunikationsunternehmens hinterlassen. A1 spricht hier von "rund einem Dutzend", ein Whistleblower, der Haschek im Februar kontaktiert hat, geht hingegen davon aus, dass praktisch alle internen Systeme gekapert wurden – das wären laut A1 12.000 Stück.

Passwörter

Demnach soll es den Angreifern gelungen sein, die Admin-Accounts jenes "Core-Teams", das für die Administration aller Windows-Systeme zuständig ist, zu knacken. Aber auch das Passwort für die Datenbank-Administratoren soll geknackt worden sein. Der Whistleblower liefert dafür alle möglichen Belege wie private Schlüssel und Teile von Passwörtern.

Klar ist jedenfalls, dass A1 länger mit der Bereinigung des Problems zu kämpfen hatte. So soll es erst am 22. Mai gelungen sein, die letzten Hintertüren zu schließen und die Hacker komplett aus dem System zu werfen. In der Folge mussten in der Vorwoche auch sämtliche Mitarbeiter des Konzerns ihr Passwort ändern. Auch ist nun Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Konten der Mitarbeiter verpflichtend.

Der Whistleblower, der selbst betont, zwar über den Angriff informiert, aber nicht involviert zu sein, führt die Länge der Attacke auf Defizite im internen Netzwerk von A1 zurück, man habe sich zu sehr auf externe Gefahren fokussiert und dabei die internen Gefahren vernachlässigt. Einmal im Netzwerk von A1, hätten sich Angreifer entsprechend leicht ausbreiten können. Zumindest den letzten Umstand bestätigt das Unternehmen auch. Ausgehend von einem einfachen Arbeitsplatzrechner hätten die Hacker irgendwann das Passwort eines Domänenadministrators erhalten – und damit umgehen das Netzwerk übernehmen können.

Laut heise.de habe aber noch ein anderer Faktor eine entscheidende Rolle gespielt. So sollen die Ausgangsbeschränkungen durch Covid-19 die Aufräumaktionen massiv behindert haben. Eine solche Aufräumaktion sei äußerst komplex und müsse koordiniert an vielen verschiedenen Stellen durchgeführt werden, um die Angreifer wirklich effektiv loszuwerden. Also habe man sich zunächst vor allem darauf konzentriert, die Angreifer von kritischen Daten fernzuhalten und ihr Treiben zu beobachten, damit sie keinen Verdacht schöpfen, dass sie aufgeflogen sind.

Spurensuche

Laut A1 wurden bei der Aktion keinerlei Kundendaten entwendet, dies könne man durch "umfangreiches Monitoring und Analyse der Tätigkeiten des Angreifers" ausschließen. Auch den Versuch, aktiven Schaden anzurichten, habe es nicht gegeben. Stattdessen sei es offenbar "nur" darum gegangen, sich in den internen Servern zu verankern – ein sogenannter Advanced Persistent Threat (APT), wie er üblicherweise von staatlichen Akteuren wie Geheimdiensten durchgeführt wird. Eine konkrete Zuordnung habe man aber nicht vornehmen können, heißt es von A1. Die Feststellung der Urheberschaft solcher Attacken ist prinzipiell äußerst schwer, üblicherweise verlässt man sich dabei auf Hinweise wie die verwendeten Tools. In diesem Fall sind aber keine maßgeschneiderten Tools zum Einsatz gekommen, sondern Programme, zu denen prinzipiell jeder Zugang hat. (Andreas Proschofsky, 8.6.2020)