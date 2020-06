Universum: Im Reich von Kreuzotter & Co., Report, Willkommen Österreich, Kreuz und quer Erlesen und die Radiotipps

Sehnsuchtsort Amerika: Betty und Lilli träumen davon, die Präsentatorin (Doris Schretzmayer) ist schon dort. Irgendwie halt. "Ternitz, Tennessee", 0.40, ORF 2. Foto: ORF

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Im Reich von Kreuzotter & Co Kurt Mündl macht sich auf die Suche nach Schlangen in Österreich. Sechs verschiedene Arten gibt es hierzulande, darunter Wasserschlangen, Baumschlangen und sogar eine Würgeschlange. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Erste Bilanz. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) ist zu Gast im Studio. / Deutschland: Mit vielen Strategien durch die Krise. / Die Hürden: Das Ibiza-Video und die Aufarbeitung durch das Parlament. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Ausnahmslos großartig sind auch heute wieder die Gäste bei Stermann/Grissemann: Herbert Prohaska und Liu Jia. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wie im früheren Leben Die Geschichte einer Wiedergeburt: Der sechsjährige Angdu trägt den Ehrentitel "Rinpoche", und es wird gesagt, er sei in einem früheren Leben ein bedeutender buddhistischer Meister gewesen. Sein Patenonkel, ein Mönch und Arzt, bereitet das Kind über Jahre liebevoll darauf vor, seine Weisheit dereinst weiterzugeben. Doch die "Rückkehr" Angdus in sein weit entferntes Kloster in Tibet erweist sich als schwer zu bestehendes Abenteuer. Um 23.30 Uhr folgt eine Besichtigung der Heiligtümer des Buddhismus. Bis 0.15, ORF2

22.45 LITERATURMAGAZIN

Erlesen Die Buhlschaft Caroline Peters, der Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Wolfgang "Fifi" Pissecker sowie der Violinist Julian Rachlin sind Gäste bei Heinz Sichrovsky. Bis 23.35, ORF3

0.40 PERLEN

Ternitz, Tennessee (Ö 2000, Mirjam Unger) Als "Konglomerat vieler unterschiedlicher Kräfte" und "unintellektuelles Popmärchen" bezeichnete Mirjam Unger ihren ersten abendfüllenden Spielfilm: "Bittersüß, getragen vom Charme seiner Protagonisten – oft Debütanten, ein Initiationsfilm vor und hinter den Kulissen." Die Freundinnen Betty (Sonja Romei) und Lilli (Nina Proll) träumen von Amerika. Bis 1.55, ORF 2