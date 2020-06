In dieser Galerie: 7 Bilder Elite Dangerous Elite Dangerous Elite Dangerous Elite Dangerous Elite Dangerous Elite Dangerous Elite Dangerous

Elite: Dangerous soll eine neue Richtung einschlagen. Die Weltraumsimulation erschien 2014 und lässt Spieler im Weltraum handeln und kämpfen. Zwar weist das Game von Frontier eine treue und große Community auf, trotzdem will man nun auch neue Nutzer erreichen. Das kürzlich angekündigte Odyssey-Update soll für einen neuen Ansturm sorgen und das Spiel vom Nischendasein in den Mainstream katapultieren.

Elite Dangerous

Raus aus dem Raumschiff

So kann man künftig sein eigenes Raumschiff verlassen, um Planeten beziehungsweise Stationen zu erkunden. Zugleich bringt das Odyssey-Update auch Shooter-Elemente mit sich. Spieler können ihren Charakter mit Waffen und anderen Ausrüstungen ausstatten, um sich Scharmützeln im Ego-Shooter-Stil hinzugeben. Bislang hat sich das Game im eigenen Raumschiff abgespielt. Ab dem Release von Odyssey im Jahr 2021 soll man nun auch zu Fuß unterwegs sein.

Elite Dangerous

Lange Wunsch der Fans

Mit dieser Neuerung will man nicht nur neue Spieler gewinnen, sondern auch der eigenen Community einen langersehnten Wünsch erfüllen. Im Grunde bewegt man sich auch umso mehr in Richtung Space-MMO. Beim Konkurrenten Star Citizen hat man schon länger einen derartigen Fokus gesetzt. So kann man bei dem Game andere Spieler treffen und Planeten auf eigenem Fuß erkunden. Auch bei No Man's Sky findet man ein ähnliches Spielprinzip vor.

Elite Dangerous

Was "Elite: Dangerous" anders macht

Was Elite: Dangerous aber besonders macht, ist die riesige Entscheidungsfreiheit, die das Spiel so mit sich bringt. 400 Milliarden Sternensysteme bietet das Game mittlerweile. Im Gegensatz zu Star Citizen ist das Spiel dank Einführung auch deutlich zugänglicher. Die Community des Games hat sich zudem einen Namen damit gemacht, hilfsbereit zu sein und Neulinge zu unterstützen. Zuletzt gibt es das Spiel auch für Konsolen. Star Citizen lässt sich nur mit einem PC spielen.

PlayStation

Einige Fragezeichen bleiben noch

Ob die Neuerung aufgeht, wird sich 2021 weisen. Die Ankündigung zu der neuen Richtungsentscheidung wurde von der Community bislang gut aufgenommen, wie ein kurzer Blick auf die Kommentare unter dem Trailer zeigt. Allerdings handelt es sich bei dem Odyssey-Update um ein durchaus ambitioniertes Unterfangen, bei dem vieles schiefgehen kann und die hohen Ansprüche der Spieler enttäuscht werden können. (dk, 11.6.2020)