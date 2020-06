Unternehmen will solche Software weder anbieten noch entwickeln

Bei IBM will man nichts mehr mit Gesichtserkennung zu tun haben. Foto: Richard Drew / AP

Der US-Computerkonzern kündigt seinen Rückzug aus dem Geschäft mit Gesichtserkennungs- und Analysesoftware an.

Statement

"IBM lehnt die Verwendung jeglicher Gesichtserkennungs-Technologie – einschließlich der von anderen Anbietern – zum Zeck der Massenüberwachung, rassistischer Profilierung, Verletzungen grundlegender Menschenrechte und Freiheiten sowie jeglichem Zweck, der nicht mit unseren Werten und Grundsätzen des Vertrauens und der Transparenz vereinbar ist, entschieden ab und wird dies auch nicht dulden", teilte der neue Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an den US-Kongress mit.

IBM werde entsprechend also nicht nur den Verkauf entsprechender Software einstellen, auch die eigen Entwicklung und Forschung in diesem Bereich soll beendet werden. Supportvereinbarungen mit bestehenden Kunden werde man allerdings noch weiter nach kommen, betont IBM.

Erkennung

Die Qualität von Gesichtserkennungssoftware hat in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte gemacht. Gleichzeitig hat sich dabei rasch herausgestellt, dass entsprechende Programme nicht immer wieder zu rassistischen und anderen Stereotypen neigen.

Überwachung

Zudem warnen Datenschutzaktivisten vor den massiven Auswirkungen für die Privatsphäre, falls Gesichtserkennung im großen Rahmen im öffentlichen Raum eingesetzt wird. Einzelne Städte wie San Francisco haben in Folge Gesichtserkennung im Behördeneinsatz verboten. Auch Firmen wie Google haben sich mittlerweile Selbstbeschränkungen auferlegt, und verkaufen entsprechende Technologien nicht mehr – und fordern ganz offen staatliche Regulierung für diesen Bereich. Unter den große IT-Anbietern ist es vor allem Amazon, das Gesichtserkennung trotz aller Kritik weiter an Behörden verkauft. (red/APA, 09.06.2020)