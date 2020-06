Als es die Gewässerschutz-Expertin Götsch nicht zuließ, dass ihr der ÖVP-Politiker Josef Geisler ins Wort fiel, nannte er sie "widerwärtiges Luder". Foto: APA / YOUTUBE / SCREENSHOT / WWF

In der Causa rund um den "Widerwärtiges Luder"-Sager von Tirols stellvertretenden Landeshauptmann Josef Geisler (ÖVP) gegenüber der WWF-Aktivistin Marianne Götsch wird es heute zu einem Treffen zwischen den beiden in Innsbruck kommen. Es handle sich um einen nicht-medienöffentlichen Termin, sagte eine Sprecherin Geislers. Das Treffen werde um 9.00 Uhr im Innsbrucker WWF-Büro stattfinden, hieß es. Für 10.30 Uhr hat der WWF ein Statement angekündigt.

"Als zuständiger Landesrat muss Josef Geisler den Naturschutz in Wasserkraftangelegenheiten auf allen Ebenen respektieren, anstatt seine Vertreterinnen öffentlich zu beleidigen. Daher muss der Vorfall auch Konsequenzen haben, die über den unmittelbaren Anlassfall hinausgehen", so WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides am Montag. Und auch Götsch selbst kündigte an, dass sie Geisler bei dem Treffen mitteilen werde, dass dessen Entgleisung ein "inakzeptables Frauenbild" offenbare und einen Umgang mit dem Naturschutz und seinen Vertreterinnen zeige, der für ein hohes politisches Amt untragbar sei. Dies habe sie ihm auch bei dem Telefonat mitgeteilt, bei dem sich Geisler entschuldigte, wofür sie sich wiederum "bedankt" habe. Zudem stieß sich der WWF an den "Verharmlosungen" der Entgleisung durch das "Erklären" des Begriffs "Luada" in der "Süddeutschen Zeitung".

ÖVP-Frauen gegen Rücktritt

Nachdem am Sonntagabend Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) Geislers sexistischen Sager zwar verurteilte, aber keinen Rücktritt forderte, folgten am Montag weitere prominente ÖVP-Frauen. Frauenministerin Susanne Raab verurteilte die Aussage Geislers "zu 100 Prozent", einen Rücktritt forderte sie nicht. Auch die Chefin der ÖVP-Frauen, Juliane Bogner-Strauß findet die Entschuldigung Geislers "mehr als notwendig". Rücktrittsforderungen kamen aber auch von ihr nicht. "Insbesondere als politischer Verantwortungsträger sollte man(n) eine Vorbildrolle einnehmen", hieß es von Bogner-Strauß am Montag in einer kurzen Stellungnahme.

Etwas offensiver stellte sich die Tiroler Parteikollegin und Bildungslandesrätin Beate Palfrader hinter ihren Kollegen. Man solle die "gesamte gute Arbeit eines Menschen nicht nach einem einzigen Sager bewerten", sprach sich Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) gegenüber der APA gegen einen Rückzug ihres Regierungskollegen aus. Der Sager sei aber "indiskutabel".



Selbiges hatte am Sonntag auch ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter in der ORF-Pressestunde kundgetan. Palfrader zeigte sich aber "betroffen" über die Aussage Geislers. "Ich bin aber auch überrascht, weil ich habe Josef Geisler während unserer langjährigen guten Zusammenarbeit kennen- und schätzen gelernt", so die Landesrätin. Sie glaube auch, dass Geisler "selber schockiert" darüber sei.

Rauch-Kallat zweifelt an Geislers Position

Am schärfsten innerhalb der Partei ging am Montag die ehemalige ÖVP-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat mit Geisler ins Gericht. "Er sollte sich überlegen, ob er richtig an diesem Platz ist", richtete sie ihrem Parteifreund im Ö1-"Mittagsjournal" aus. Rauch-Kallat nannte Geislers Verhalten "absolut inakzeptabel" und "respektlos". (APA, 9.6.2020)