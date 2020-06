Kinder dürfen wieder als Besucher ins Heim. Etwa ein Drittel der an Covid-19 Verstorbenen lebte in einem Alters- oder Pflegeheim

Bald soll es in den Gängen von Alters- und Pflegeheimen wieder voller werden. Foto: Regine Hendrich

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will auch in den Alters- und Pflegeheimen eine Rückkehr zur Normalität. Prinzipiell müssen diese zwar Länder und Träger in die Hand nehmen, das Gesundheitsministerium greift jedoch durch Empfehlungen ein – wie eben jene, die Mitte März ein flächendeckendes Besuchsverbot zur Folge hatte.

Dieses soll nun weiter aufgeweicht werden, auch weil Bewohnervertreter massive Kritik am bisherigen Umgang mit Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern geübt hatten.

Ein Drittel aller Covid-19-Opfer lebte im Altersheim

Erstmals liegen außerdem für Österreich Zahlen darüber vor, wie weit das Coronavirus in Altersheime eindrang und welche Folgen es hatte. Laut Elisabeth Rappold von der Gesundheit Österreich GmbH, die an der Seite Anschobers diese Zahlen am Dienstag bei einer Pressekonferenz präsentierte, hätten sich die Infektionen im April langsam "ausgeschlichen". Dennoch seien 222 Altersheimbewohner an Covid-19 verstorben – das ist ein Drittel aller bekannten Todesfälle im Land. Weil im Altersheim vor allem Frauen leben – zu etwa zwei Dritteln –, spiegelte sich dieses Geschlechterverhältnis auch in den Testergebnissen wider. Die Fallsterblichkeit in dieser Gruppe betrug 26,7 Prozent. Insgesamt sind 0,3 Prozent aller Heimbewohner in Österreich bisher an Covid-19 verstorben.

Bisher wurden 833 Heimbewohner und 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. 27.000 Tests in Alters- und Pflegeheimen wurden durchgeführt, nachdem Anschober Mitte April angekündigt hatte, alle 130.000 Personen in Alters- und Pflegeheimen flächendeckend zu testen.

Neue Lockerungsempfehlungen

Schon vergangene Woche erarbeitete der Gesundheitsminister mit Heimträgern und Kontrollorganen bei einem runden Tisch weitere Lockerungspläne. Am Dienstag wurden die Empfehlungen öffentlich: Hygienemaßnahmen wie Abstand halten und Fiebermessen sollen bleiben, doch künftig sollen wieder Besuche auf den Zimmern ermöglicht werden. Auch Kinder, die bisher nur mit besonderen Gründen in die Heime durften, sollen wieder zu Besuch kommen. Verankert sei, so Anschober, außerdem, dass man sich, sobald die pandemische Situation kritischer werde, "zusammensetzt, um hier Verbesserungen und Anpassungen zu realisieren."

Generell gelte aber: Die einzelnen Heimbetreiber sollen individuelle Konzepte erarbeiten. Das war, so heißt es von Susanne Jaquemar vom Vertretungsnetz, bei bisherigen Lockerungen mitunter problematisch. Als Kontrollorgan, sagte sie, habe die Bewohnervertretung gesehen, "dass es etliche Einrichtungen gab, die sich intensiv um die individuellen Bedürfnisse der Bewohner bemüht haben". Überwiegend aber habe man wahrgenommen, dass "Bewohner seit der Pandemie wesentlich stärker in den Grundrechten beschränkt werden" als andere Bürgerinnen und Bürger. Nachsatz: "Auch seit den Lockerungen Anfang Mai."

Weggesperrte Heimbewohner

Seit Beginn der Pandemie häuften sich Berichte von Bewohnern, Angehörigen und Kontrollorganen, dass ohne gesetzliche Grundlage die Freiheit von Heimbewohnern eingeschränkt wurde – etwa indem ihnen mit Quarantäne gedroht wird, wenn sie rausgehen, indem Türen versperrt wurden oder indem ohne eine behördliche Anordnung Quarantänemaßnahmen verhängt wurden. Die Bewohnervertretung lässt Fälle wie diese, wie auch vor der Corona-Krise, gerichtlich prüfen.

Mit der neuen Lockerungsempfehlung sei laut Jaquemar "nun eine Klarstellung getroffen, dass Menschen in Alters- und Pflegeheimen nicht schlechtergestellt werden dürfen als Menschen, die zu Hause wohnen." Immerhin gelte ein klares Bekenntnis zu Grundrechten auch für Pflegeheime.

Medikamentöse Maßnahmen

Maria Moser, Direktorin der Diakonie, die ebenfalls Pflegeheime betreibt, sah zudem den Aspekt von Medikamenten problematisch: Die Maßnahmen, die in Heimen getroffen wurden, seien zwar ein wirksames Mittel zur Eindämmung gewesen, "aber sie haben massive Nebenwirkungen, die wir nicht sehen können – sie verletzen die Seele", sagte sie. Manche Menschen mit intellektueller Behinderung oder Demenz hätten die Umstellung nicht verstehen können, was zu Agressionen führen könne. Die Folge: medikamentäse Behandlung – und damit "ein großes ethisches Problem", so Moser. (Gabriele Scherndl, 9.6.2020)