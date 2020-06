Was empfiehlt die Gadse? Foto: gettyimages/istockphoto/Murika

Das Wetter meint es aktuell gut mit Serienfreunden. Diese wolkenverhangenen und regnerischen Tage laden geradezu ein, sie daheim auf der Couch zu verbringen und sich für ein paar Stunden mithilfe einer Serie komplett in einer anderen Welt zu verlieren. Welche das ist, ist von Serienfreund zu Serienfreund unterschiedlich. Die einen suchen gezielt nach einer ordentlichen Dosis Positivität und Tränen der Rührung. Diese können sich über den Start der fünften Staffel von "Queer Eye" freuen:

Wer es eher düster bevorzugt, für den ist vielleicht "Snowpiercer", auf dem gleichnamigen Bong-Joon-ho-Film basierend, das Richtige. Wie im Film rasen auch hier Überlebende der Apokalypse in einem in eine strenge Zweiklassengesellschaft eingeteilten Zug um die Erde.

Das Kontrastprogramm dazu bietet die von Mindy Kaling produzierte und von ihrer eigenen Jugend inspirierte Serie "Never Have I Ever": das Leben eines indisch-amerikanischen Highschool-Mädchens mit all seinen Höhen und Tiefen, großen und kleinen Fragen und darüber hinaus mit John McEnroe als Erzähler aus dem Off.

Welche Serien schauen Sie zurzeit?

Welche aktuellen Serien können Sie empfehlen? Von welchen raten Sie ab? Welche älteren haben Sie wiederentdeckt? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (aan, 10.6.2020)