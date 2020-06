Führungsfrage

67 Postings

Drängt Manfred Haimbuchner auf den FPÖ-Vorsitz?

Oberösterreichs Landesvize gilt seit längerem als für höhere Weihen in der FPÖ vorbestimmt. Nun will er in der blauen Krise nach der Ibiza-Affäre "Österreich entfesseln"