Berlin/Wien – "Ausgebremst", das TNT Comedy Original, das während der Corona-Pandemie hauptsächlich per Videocall entstanden ist, feiert am 14. Juni TV-Premiere. WarnerMedia zeigt die fünf Zehnminüter ab 19.10 Uhr zeitgleich auf TNT Comedy, TNT Serie und TNT Film. Ab 9. Juni ist täglich eine Episode auf den Social-Media-Kanälen der Sendergruppe zu sehen.

TNT Comedy | TNT Serie | TNT Film

In "Ausgebremst" spielt Maria Furtwängler die Fahrschulbesitzerin Beate, ihr Mann hat sie wegen einer Fahrschülerin verlassen, sie wird schwer alkoholisiert am Steuer von der Polizei erwischt und verliert auch noch ihre Fahrerlaubnis. Sie beschließt, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch als Beate in der Fahrschule – vor sich eine lange Reihe von Tabletten – im Fahr-Simulator sitzt, öffnet sich ein Video-Call-Fenster: Eine Frau (Ulrike Folkerts als Stuntfrau) beginnt auf sie einzureden. Bevor die fassungslose Beate begreifen kann, was hier vor sich geht, poppt schon der nächste Hilfesuchende auf ihrem Bildschirm auf.

"Unser Ziel ist es, eine kreative Antwort auf die Herausforderungen dieser Pandemie zu finden. Und das erzählerisch wie produktionstechnisch, denn auch mit kleinem Budget und in kurzer Zeit lässt sich, so denken wir, ein so unterhaltsames wie wertiges Format stricken. Gleichzeitig ist dieses Projekt auch ein Signal der Solidarität in und für unsere Branche", sagt Maria Furtwängler.

Die Werbeeinnahmen, die im Jahr 2020 im Umfeld des neuen Formates erzielt werden, sowie ein zusätzlicher Betrag von 25.000 Euro von den deutschen TNT-Sendern gehen an die Aktion #KunstNothilfe, diese Initiative unterstützt von der Corona-Pandemie stark betroffene Kunst- und Kulturschaffende. (red, 9.6.2020)