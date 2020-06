Ob direkt vom Feld, aus dem Supermarkt oder dem eigenen Garten – frische Erdbeeren gibt es momentan überall. Was machen Sie aus den Früchten am liebsten?

Die Erdbeersaison hat Mitte Mai begonnen und wird noch bis August dauern. In dieser Zeit zieren die roten Früchte Felder in ganz Österreich. Genau genommen zählen Erdbeeren zu den Sammelnussfrüchten, was bedeutet, dass das rote Fruchtfleisch nur eine Scheinfrucht ist, während die eigentlichen Früchte die kleinen Körner an der Oberfläche sind.



Frisch geerntet und verkauft werden sie auf Wochenmärkten, im Supermarkt oder am Straßenrand in kleinen Hütten oder Wägen. Außerdem bieten viele Landwirte die Möglichkeit an, die Erdbeeren direkt auf dem Feld selbst zu pflücken – Namen wie Erdbeerland oder Erdbeerwelt sind vielen wohl seit der Kindheit geläufige Begriffe.

Sommer, Sonne, Erdbeeren: Von Mitte Mai bis August schmecken die roten Scheinfrüchte besonders gut! Foto: Gabriele Moser NÖ Bauernbund

_Saftig süß und vielseitig einsetzbar

Sind Erdbeeren auch ohne jegliche Zubereitung zum Verzehr geeignet und zudem gesund, gibt es doch zahlreiche Möglichkeiten, sie zu verarbeiten. Verkocht schmecken die Früchte etwa als Marmelade oder Kompott. Auch für Saucen, Eis, in Torten, Kuchen oder sogar als Getränk werden Erdbeeren gern verwendet. Instagram-Userin "wohnen_auf_dem_land" hat beispielsweise Erdbeer-Limes gemacht:

Wie bereiten Sie Erdbeeren am liebsten zu?

Welche Rezepte können Sie empfehlen? Wo kaufen Sie Erdbeeren am liebsten? Und welche Erdbeerfelder zum Selberpflücken können Sie empfehlen? Worauf muss man beim Kauf achten? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (mawa, 12.6.2020)