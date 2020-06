Warum man das dann in Trainingspläne schreibt? Oder sich selbst aufträgt? Auch wenn kein Wettkampf unmittelbar ansteht? Ganz einfach: wegen der Erweiterung der Komfortzone – also des Immer-weiter-Hinausschiebens jener Grenze, an der es ungemütlich zu werden beginnt. Denn Trainingseffekte sind ja – auch – Lerneffekte: Der Körper kann in der Regel viel früher viel mehr, als der Kopf ihm zutraut – aber dass da noch was geht, lernt er am besten, wenn man es ihm beweist. Etwa wenn die nicht-zitable Beschreibungsvokabel verblasst – und aus Leiden dann sogar noch Laufen wird.