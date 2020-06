Verschwörungstheoretiker in "Thema" im ORF. Foto: screenshot, orf-tvthek

Überwunden wird die Corona-Angelegenheit wohl erst sein, wenn ORF 2 wieder Seitenblicke riskiert. Dennoch verstärken sich rückblickende Reflexionen zur Frage, woher das Ding eigentlich kam oder ob die Stubenhockermaßnahmen der Regierung sinnvoll oder reichlich überzogen waren.

In Thema wird am Montag auf all dies emotionalisierend eingegangen. Kam das Virus aus dem Weltraum, was immerhin ein Beweis für außerirdisches Leben wäre? Kam es aus dem Labor eines reichen Mannes, der den Globus impfen will? Zwischen fantasievollen Theoremen vermutet eine Wutbürgerin, die Heimat sei auf dem Weg zur Diktatur. Als Kontrast zu ihren Tiraden werden die beunruhigenden Verbalhits von Sebastian Kurz eingespielt ("Es ist nur die Ruhe vor dem Sturm").

Später in der ZiB 2 weniger drastisch Georg Kapsch. Allerdings bleibt der Chef der Industriellenvereinigung bei seinem schon recht früh geäußerten Vorwurf, das Einfrieren des öffentlichen Lebens sei völlig übertrieben gewesen. Hubert von Goisern würde wohl widersprechen. Im Kulturmontag berichtet er davon, alle Konzerte auf 2021 verschoben zu haben. Es galt, das Publikum – sogar erst im Herbst – nicht in Entscheidungsnöte zu stürzen, falls die Virusplage nicht wirklich ausgestanden sei. Der Mann, der einen Roman schrieb, tendiert zu Vorsicht.

Es war also ein TV-Abend unterschiedlichster Ansichten zum Thema. Vielleicht verunsichernd. Ein Schluss lässt sich aber ziehen: besser Unsicherheit und Ungewissheit aushalten, als das Virus Außerirdischen in die Schuhe schieben. (Ljubiša Tošić, 9.6.2020)