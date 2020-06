Liebe Leserin. liebe Leser,

Probleme wie eine verwirrende Auswahl an Distributionen sorgen dafür, dass Linux bis heute keine wirkliche Chance am Desktop hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird in einem aktuellen Satireclip aufs Korn genommen. Und: "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling ist aktuell mit einem Shitstorm konfrontiert – ihr wird Transphobie vorgeworfen. Wir wünschen gute Lektüre.

"Tomatensugo von der Mutti": Grazer Schüler begeistern Netz mit Kurz-Parodie

"Linux sucks": Warum das freie Betriebssystem noch immer keine Chance am Desktop hat

Über "Menschen, die menstruieren", lustig gemacht: Shitstorm gegen "Harry Potter"-Autorin

Nach Update: Windows 10 nervt mit bildschirmfüllender Microsoft-Einblendung

Massenüberwachung und Rassismus: IBM steigt aus Geschäft mit Gesichtserkennungssoftware aus

Analyst: Apple sollte DuckDuckGo kaufen, um Google unter Druck zu setzen