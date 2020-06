App macht die Teilnahme an Gruppenchats einfacher – Google setzt auf rasche Entwicklung in aktueller Situation

Schon seit Anfang an bietet Google Duo ein Feature namens "Knock Knock", bei dem der Anrufer noch vor dem Abheben zu sehen ist. Foto: Google

Die Welt der Videochat-Clients teilt sich grob gesprochen in zwei Kategorien: Jene Apps, die wie Facetime vor allem auf End-User – und da vornehmlich auf Smartphones als primäre Plattform – abzielen, und jene die eher als Videokonferenzprogramme zu verstehen sind. Also Zoom, Microsoft Teams oder auch Google Meet. Doch die Coronakrise hat viele dieser Grenzen zunehmend verschwimmen lassen, und das zeigt sich nun auch bei einer aktuellen Neuerung.



Link

Google Duo bietet ab sofort die Möglichkeit andere User über einen Link zu Gruppen-Video-Chats einzuladen, berichtet Android Police. Damit kopiert man eines der beliebtesten Features von Zoom – das auch schon bei Google Meet zu finden war. Derzeit klappt das allerdings nur über die Android- und iOS-Version der App, der Web-Client wurde noch nicht aktualisiert.

Hintergrund

Duo war bereits vor einiger Zeit als eine Art Facetime-Konkurrent für Android gestartet, hat in den vergangenen Monaten aber deutlich an Popularität zugelegt. Das liegt einerseits an den aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch daran, dass Duo etwa bei der aktuellsten Generation von Samsung-Smartphones fix als Videochat-Lösung in die Telefonie-App integriert ist.

Updates

Google hat der App zuletzt zahlreiche neue Funktionen spendiert. So wurde über die Unterstützung des AV1-Codecs zuletzt die Videoqualität für Situationen mit schlechter Netzanbindung verbessert. Zudem wurde die Zahl der maximalen Teilnehmer immer weiter angehoben, derzeit liegt dieses Limit bei 12, Google hat aber bereits versprochen, dass schon bald 32 Teilnehmer supportet werden sollen. Komplizierter als bei Zoom oder auch Microsoft Teams ist dies deswegen, da bei Duo sämtliche Anrufe komplett Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. (apo, 09.06.2020)