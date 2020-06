19.40 REPORTAGE

Re: Gutes Essen, gute Arbeit Dass modernes Kantinenessen frisch, schmackhaft und ein Highlight des Tages sein kann, zeigen Beispiele aus Frankreich, Deutschland und Dänemark. Bis 20.15, Arte

20.15 SONDERSENDUNG

Der Corona-Gipfel: Wie retten wir unsere Jobs? Die Pläne für den Arbeitsmarkt diskutiert Corinna Milborn mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher, Karlheinz Kopf (Wirtschaftskammer), Korinna Schumann vom Gewerkschaftsbund und Ökonom Markus Marterbauer. Die Sendung ist ab 22.50 Uhr auch auf Puls 4 zu sehen. Bis 21.05, Puls 24

20.15 NICHTS GEHT MEHR

Das Leben ist ein Spiel (Rien ne va plus, F 1997, Claude Chabrol) Ein seltsames Paar, der distinguierte Herr und die auffällige Dame (Michel Serrault und Isabelle Huppert). Mondäne Orte sind ihre Arbeits plätze, ihr Spiel ist abgekartet. Chabrols Amüsierstück ist ein Spiel mit dem Offensichtlichen, und wir sind die Eingeweihten, die Komplizen jeweils der Person, die gerade die Karten in der Hand hält. Bis 21.55, Arte

21.55 DOKUMENTATION

Chinas ungeliebte Frauen Eine Frau, die mit 27 Jahren noch nicht den Richtigen ge funden hat, gilt als schwer vermittelbar. Huamei, Min und Qi sind moderne junge Frauen und wollen dieses Stigma für sich nicht akzeptieren. Doch jede Frau muss ihren eigenen Weg aus der Zwickmühle zwischen gesellschaftlicher Erwartung und individueller Selbstbestimmung finden. Bis 23.20, Arte

Foto: arte, Shen Mi/Fan Jian

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukraine – das Leihmütter-Business Anders als in vielen westlichen Ländern ist Leihmutterschaft in der Ukraine legal und ein lukratives Geschäft. Rund 15.000 Euro verdient eine Leihmutter, die auftraggebenden Paare zahlen ca. 40.000 Euro. Viele Leihmütter stammen aus den ärmsten Regionen, die Auftraggeber aus Westeuropa und den USA. Bis 23.00, ORF 2

22.50 SCHNELLSCHUSS

Getaway (The Getaway, USA 1972, Sam Peckinpah) Ein zynischer Thriller aus dem Hause Peckinpah, gleichzeitig ein blutiges und bitteres Roadmovie, das dem Mythos Mexiko ein Ende setzt: Nach einem minutiös ausgeführten Banküberfall flüchtet Steve McQueen mit seiner Frau über die mexikanische Grenze.

Bis 0.55, Servus TV

23.10 ZUM FÜRCHTEN

Darkman – Der Mann mit der Eisenmaske (USA 1990, Sam Raimi) Einst ein genialer Wissenschafter, hechtet Dr. Westlake (Liam Neeson) nunmehr als maskierter Racheengel seinen Feinden hinterher: Sam Raimis (Tanz der Teufel) erster Film im großen Stil baut auf dem Mythos des missverstandenen Monsters auf, dem er mit fesselnder Action neues Leben einhaucht.

Bis 0.40, ZDF neo

23.50 DA SCHAUEN WIR ABER

Die Entdeckung des Hugo Cabret (Hugo, USA 2011, Martin Scorsese) Der kleine Hugo erlebt im Paris des Jahres 1931 allerlei Schrecknisse und entdeckt seine Liebe zum Kino. Scorseses 3D-Debüt ist starbesetzt (Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen) – und magisch. Bis 2.10, ATV 2

0.30 PFLICHT UND NEIGUNG

Sein oder Nichtsein (USA 1942, Ernst Lubitsch) Wenige Jahre nach der Okkupation Polens durch die Nazis drehte der aus Deutschland stammende Regisseur Ernst Lubitsch in Hollywood eine schreiende Komödie: Eine Theatertruppe um das Schauspielerehepaar Tura (Carole Lombard und Jack Benny) wird in die Widerstandsbewegung gegen das Hitler-Regime verwickelt. Eine burleske Verwechslungskomödie kommt in Gang und setzt einen Meilenstein der Filmgeschichte. Bis 2.05, BR