Harald Neumann ist Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren, deshalb darf er Aussagen verweigern, die ihn belasten würden. Im U-Ausschuss steht er allerdings unter Wahrheitspflicht. Foto: to: APA / Helmut Fohringer

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss heißt zwar genau genommen "Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung". Die geläufige Kurzform führte bei den am Dienstag Geladenen allerdings keineswegs in die Irre. Denn Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagte im Ibiza-Video: "Novomatic zahlt alle" – was er später zurücknahm. Ob das nun stimmt oder nicht, soll der U-Ausschuss klären. Den mehr als schleppenden Anfang machte Harald Neumann, Ex-CEO des Glücksspielkonzerns, der als Novomatic-Vorstandsvorsitzender auch Mitglied im Casinos-Aufsichtsrat war.

In seiner Eingangsstellungnahme sagte Neumann, er habe seine Tätigkeiten immer korrekt, gewissenhaft und sorgfältig ausgeübt. "Es lag mir fern, Amtsträger zu bestechen, Vorteile oder gar eine eigene Bereicherung zu lukrieren." Strache habe eidesstattlich wieder zurückgenommen, was er im Ibiza-Video über Novomatic gesagt habe, und sich entschuldigt. "Daher glaube ich Strache. Diese Aussage kann nur falsch gewesen sein", sagte Neumann.

Dass der FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo trotz recht negativer Bewertung eines Personalberaters Casinos-Manager geworden ist, verteidigte er. Es habe keine Deals mit der FPÖ oder anderen Parteien oder Parteispenden gegeben. Sidlo sei der geeignete Kandidat gewesen. Freilich aber sei Novomatic im Kontakt mit der Politik gestanden, so der ehemalige Manager. Wegen des Glücksspielgesetzes müsse man mit dem Finanzministerium in Kontakt sein, um "Anliegen" vorzubringen, "ähnlich wie bei Banken". Eine eigene Behörde gebe es ja nicht.

Sobotka vs. Krainer

Als die Abgeordneten an der Reihe waren und nachhakten, gab sich der Ex-CEO aber wortkarg. Beim Großteil der Fragen entschlug sich Neumann mit Verweis auf laufende Ermittlungen. Als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren muss sich Neumann nicht selbst belasten. Im Ausschuss steht er aber unter Wahrheitspflicht. Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte Verständnis für das Dilemma. Neumann müsse aber stets konkretisieren, warum er sich entschlägt.Die Begründungen Neumanns sorgten allerdings für Zoff unter den Abgeordneten. Beispiel: SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer wollte wissen, seit wann es Geldschenkungen des Novomatic-Eigentümers Johann Graf an Neumann gegeben habe und warum. Neumann sagte, sie hätten nichts mit seiner Funktion als Novomatic-Manager zu tun und seien Privatsache.

Das erzürnte den Sozialdemokraten. Er könne sich hier nicht entschlagen, so Krainer. Sobotka sagte aber zu, Neumann habe die Frage beantwortet, und wies diesen darauf hin, dass der Ausschuss nach Verschriftlichung der Aussagen beim Bundesverwaltungsgericht Beugestrafen zu falschen Aussagen beantragen kann.

Sobotka verließ Sitzung

Heikel wurde es laut Krainer, als es um die ÖVP und eine Novomatic-Unterstützung für das ÖVP-nahe Alois-Mock-Institut ging, dessen Präsident Sobotka ist – dieser hat sich ab Punkt Mittag im U-Ausschuss vertreten lassen. Die permanenten Geschäftsordnungsdebatten nannte Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper "kafkaesk", die Opposition sah sich in Befangenheitsvorwürfen gegen den Vorsitzenden Sobotka bestätigt. Am Nachmittag wurde die Befragung beendet. Man wolle beim Rechts- und Legislativdienst des Nationalrates ein Rechtsgutachten einholen, das die Frage der Entschlagungen klärt. Neumann soll erneut geladen werden.

Staatsanwalt fühlt sich brüskiert

Am Nachmittag war auch Oberstaatsanwalt Matthias P. von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), der die Casinos-Ermittlungen führt, geladen. Zwar liege das Ibiza-Video seit Montag auch der WKStA vor. "Man hätte uns berichten müssen, dass es da ist", sagte P. jedoch: "Es war brüskierend, dass wir davon aus den Medien erfahren.

Ein Detail hat einen Ausschnitt der in dem Fall nicht besten Zusammenarbeit zwischen der WKStA und der Soko Tape in den Ibiza-Ermittlungen besonders verdeutlicht. So war ein Scan, den die Soko an die Staatsanwälte übermittelt hat, von miserabler Qualität. Später hat die WKStA das volle Dokument eingesehen und gelesen. Unter anderem kommt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) darin vor.

Schatten machten Scan unleserlich

"Da hat es uns die Augen raus gehaut", sagte P. zur Qualität des übermittelten Scans. Schatten hätten Teile der Unterlage unleserlich gemacht. Auf der Unterlage – Notizen von Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner – geht es um ein Treffen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und den früheren ÖVP-Chef und -Vizekanzler sowie Casinos-Aufsichtsrat Josef Pröll.

"Im Original war das aber sehr wohl lesbar", sagte Purkart. Demnach ging es beim Treffen offenbar um eine womöglich angedachte, im Verlauf des Ausschusses aber nicht näher erläuterte Holdinglösung für die Casinos Austria und eine Vorstandsbestellung ohne Ausschreibung.

Bericht zurückgehalten

"Zudem beschwerte sich der Staatsanwalt, dass ein Bericht zur möglichen Befangenheit des Sektionschefs Strafrecht im Justizministerium, Christian Pilnacek, von der Oberstaatsanwaltschaft zunächst zurückgehalten wurde – letztlich landete er aber bei der Justizministerin.

Der dritte Geladene, Novomatic-Manager Alexander M., wurde am Dienstag nicht mehr befragt. Seine Befragung wurde auf Mittwoch verschoben. (Aloysius Widmann, APA, 9.6.2020)