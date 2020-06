Verzögerung durch Aufwand an Zeit und Geld für den Austausch bestehender Geräte

Vodafone will nicht auf Huawei verzichten. Foto: reuters

Der weltweit zweitgrößte Mobilfunkanbieter der Welt hat davor gewarnt, dass sich die Entwicklung der 5G-Technologie in Großbritannien unter Ausschluss von Huawei deutlich verzögern wird. "Die britische Führungsrolle bei 5G wird verloren gehen, wenn Mobilfunkbetreiber gezwungen sind, Zeit und Geld für den Austausch bestehender Geräte aufzuwenden", sagte Scott Petty, Technologievorstand von Vodafone UK, in einem E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters.

"Ausmaß wichtig"

Die Regierung solle lieber die 5G-Abdeckung ausweiten und in die nächste Phase dieser Technologie zu investieren, anstatt Komponenten des chinesischen Telekommunikationsausrüsters zu entfernen, sagte Petty. "Wir sind nicht an einen Lieferanten gebunden, aber es ist wichtig, das Ausmaß dessen zu verstehen, was hier auf dem Spiel steht", sagte er und fügte hinzu, Vodafone arbeite eng mit Ericsson zusammen und prüfe Geräte weiterer Lieferanten. Großbritannien führt derzeit Gespräche mit der japanischen NEC und Südkoreas Samsung Electronics, um Alternativen zu Huawei beim Ausbau des Netzes zu finden. (APA/Reuters, 10.6.2020)