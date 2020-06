Foto: STANDARD

Xiaomi, OnePlus oder Oppo: Chinesische Smartphones sind im Trend. Das liegt vor allem daran, dass die Hersteller mit guter Ausstattung zu günstigen Preisen werben. Doch nicht alle China-Handys sind hierzulande erhältlich, sodass viele dazu übergehen, sie direkt aus der Volksrepublik zu bestellen. Im Inneren der China-Hardware sind oftmals die gleichen Komponenten verbaut wie bei den großen Marken; teilweise laufen die Geräte sogar über dieselben Fertigungsstraßen. Allerdings arbeiten Hersteller mit deutlich niedrigeren Margen und setzen auf höhere Stückzahlen. Insbesondere die Marketingausgaben liegen spürbar unter denen der Top 3 (Samsung, Apple, Huawei). So erreichen die Marken aus China keine Superlative, können jedoch aktuelle Technik zu sehr günstigen Preisen bieten.

Versand

Alexander Emunds vom Onlineportal teltarif.de sagt: "Wer ein Smartphone aus China bestellen möchte, sollte sich vorab informieren, wie der Versand funktioniert, was er kostet und welche Gebühren der Zoll unter Umständen verlangt."

Auf Internetseiten wie AliExpress oder Gearbest können potenzielle Käufer von China-Handys fündig werden und ihr gewünschtes Smartphone bei einem chinesischen Händler bestellen. Dieses wird dann entweder aus China oder von einem europäischen Zwischenlager aus versendet. Günstige Preise und eine technische Ausstattung, die sonst nur bei teureren Geräten zu finden ist, passen augenscheinlich nicht zusammen. Dennoch ist es so möglich, ein ordentliches Smartphone zu erwerben. Auch wenn es sich trotz Oberklassen-Features meist um Mittelklasse-Geräte handelt, wird der durchschnittliche Nutzer angesichts des günstigen Preises mit den Abstrichen in der Regel gut leben können. Beachten müssen Käufer, ob das Gerät auch alle alle in Österreich und Deutschland verbreiteten LTE-Frequenzen unterstützt.



Tipps für sicheres Online-Shopping

Um nicht an den falschen chinesischen Händler zu geraten, gibt die Organisation für sicheres Online-Shopping TrustedShops Verbrauchern nützliche Tipps. Vorsicht ist beispielsweise geboten, wenn Händler keine oder durchgehend 5-Sterne-Bewertungen haben. Dies könnte auf Fake-Bewertungen hindeuten. Gibt der Händler eine Garantie, ist das ein Zeichen von Seriosität. Aufpassen sollten Verbraucher auch, wenn ein Handy bei einem anderen Händler das doppelte kostet. Es ist möglich, dass es sich um ein Plagiat handelt. Es sollte vermieden werden, mit Kreditkarte oder gar Vorkasse zu zahlen. Besser ist PayPal, da Nutzer dort unter Umständen vom Verkäuferschutz Gebrauch machen können.

Ist ein Smartphone gefunden, sollte vor Abschluss des Bestellvorgangs darauf geachtet werden, um welche Version es sich handelt. Auf chinesischen Versionen sind viele Google-Anwendungen wie der PlayStore oder Maps gesperrt, weil sie in der Volksrepublik nicht zugelassen sind Emunds erklärt abschließend: "Damit ein Smartphone in Europa zugelassen wird, muss es über eine CE-Kennzeichnung verfügen. Auch müssen eine Bedienungsanleitung, eine Zollinhaltserklärung und Rechnung sowie eine Konformitätserklärung beiliegen. (red, 10.6. 2020)