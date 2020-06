Foto: SCreenshot

Es sind sehr gute Zeiten für Konsumenten. Wer sich darum kümmert, bekommt derzeit vergleichsweise sehr günstige Mobilfunktarife. Der Grund dafür: Diskonter liefern sich derzeit eine wahre Preisschlacht.

Lidl

Dabei sticht ein Tarif hervor. Lidl-Connect bietet derzeit im Tarif "Black" 19 GB Daten, 1900 Minuten oder SMS um 8,90 Euro an. Lidl Connect läuft über das Netz von Drei. SIM-Karten gibt es in den 255 heimischen Supermarkt-Filialen beziehungsweise auf der Website des Anbieters. Ein kurzer Blick aufs Vergleichsportal Tarife.at zeigt auf, dass "Connect Black" tatsächlich sehr gute Konditionen mit sich bringt. So unterbietet man mit dem Tarif die Konkurrenz – auch Spusu, HoT und Bob.

Bei der A1-Diskontmarke Yesss gibt es nun 30GB, 1500 Minuten oder SMS, sowie unlimitierte Nutzung von Messengern wie Whatsapp um 14,99 Euro pro Monat. Mit Datenmitnahme können bis zu maximal 90GB im Monat genutzt werden. Der Tarif heißt "Complete XL". (red, 10.6. 2020)