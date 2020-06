Liebe Leserin. liebe Leser,

Die Diskussion rund um eine Aussage der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling geht in die nächste Runde. Nun hat sich Daniel Radcliffe, der den namensgebenden Magier in der Filmreihe gespielt hat, zu Wort gemeldet. Und Microsoft will zahlreiche Redakteure seines Newsportals MSN mit einer KI ersetzen – die hat sich nun allerdings einen peinlichen Aussetzer geleistet. Das sind die Nachrichten des Tages:

"Transgender-Frauen sind Frauen": Daniel Radcliffe distanziert sich von J. K. Rowling

KI statt Menschen: Microsofts "Roboterjournalist" blamiert sich mit Verwechslung

Ubisoft soll bald "Far Cry 6" vorstellen

Jugendschutz: Pornhub und Co drohen Netzsperren

Apple soll an Redesign für iMac arbeiten

Tarifschlacht: Yesss reagiert auf Lidl-Connect