Tom Schilling spielt die Hauptrolle in der Sky-Serie "Ich und die Anderen" von David Schalko. Foto: APA / Stefan Klüter

Wien – Fünf Tage waren die Dreharbeiten zur Sky-Serie "Ich und die Anderen" von David Schalko erst alt, als sie Mitte März aufgrund des Coronavirus unterbrochen werden mussten. Nun ging es in Wien unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder los. Mit dabei sind neben Hauptdarsteller Tom Schilling etwa Mavie Hörbiger, Katharina Schüttler, Martin Wuttke, Lars Eidinger, Michael Maertens und Sophie Rois.

Große Erleichterung

"Es ist eine sehr große Erleichterung, für uns und für alle Filmschaffenden in Österreich, wieder arbeiten zu dürfen", wurde Produzent John Lueftner in einer Aussendung des Senders zitiert. "Das 3-Zonen-Arbeitskonzept funktioniert, der künstlerisch-kreative Prozess am Set kann ohne nennenswerte Corona-Einschränkungen stattfinden." In den sechs Folgen der Serie geht es um eine namenlose Figur (Schilling), die mit sich und der Welt hadert, wobei sie in jeder Episode "die Karten neu mischen darf". (10.6.2020)