Das berufsbegleitende Angebot des fjum richtet sich vorwiegend an Journalisten, die den digitalen Wandel von Medien vorantreiben und dafür unterschiedliche Tools und Techniken gezielt einsetzen möchten. Foto: Screenshot Fjum

Wien – Die Journalistenausbildungsstätte fjum geht mit einer neuen Masterclass in den Herbst. Im Kurs für "Journalistische Innovation" können 15 Medienmacher sich weiterbilden, um die heimische Medienlandschaft der Zukunft aktiv mit zu gestalten.

Das Angebot richtet sich vorwiegend an Journalisten, die den digitalen Wandel von Medien vorantreiben und dafür unterschiedliche Tools und Techniken gezielt einsetzen möchten. Journalisten, die von der Wiener Medieninitiative gefördert wurden bzw. eine Einreichung für den kommenden Call planen, sind in der "Masterclass Journalistische Innovation" besonders willkommen.

Masterclass ist berufsbegleitend

Im Rahmen des neuen Programms entwickeln die Teilnehmeren über vier Monate ein mediales Projekt – entweder für ihr eigenes journalistisches Start Up, oder für das Medienhaus, in dem sie beschäftigt sind. "Mit der neuen "Masterclass Journalistische Innovation" wollen wir das nötige, kreative Umfeld schaffen, um die journalistische Produktentwicklung in Österreich weiter voran zu treiben", sagt Geschäftsführer Simon Kravagna.

Innovativ an der Masterclass ist auch das Curriculum: Die Teilnehmer gestalten die inhaltlichen Schwerpunkte (z.B. Datenjournalismus, Visualisierung, Audience Engagement, Verification, Entrepreneurial Journalism) wesentlich mit und werden zudem ermutigt, sich auch mit den ökonomischen Aspekten ihrer Branche zu beschäftigen. Die zehntägige Masterclass ist berufsbegleitend aufgesetzt. Workshops und Team-Treffen werden zu knapp 50 Prozent als Webinare angeboten.

Regelmäßig tauschen sich die 15 TeilnehmerInnen der "Masterclass Journalistische Innovation" mit internationalen ExpertInnen aus. Mit dabei sind unter anderem Lucy Küng, eine der führenden Medieninnovations-Forscherinnen am Reuters-Institute an der Oxford University sowie Maria Ramirez, Strategie-Verantwortliche vom erfolgreichen Newsportal eldiario.es.

Zehn Stipendien werden vergeben

Die Teilnahmegebühr für die "Masterclass Journalistische Innovation" beträgt 3300 Euro. Gemeinsam mit Partnerorganisationen werden zehn Stipendien in der Höhe von 3000 Euro vergeben. Das Programm wird koordiniert von Edith Michaeler (fjum) und Andy Kaltenbrunner (Medienhaus Wien). Eine Beschreibung des Programms finden Sie hier. (red, 10.6.2020)