Michael Ostrowski macht ab Freitag um 21.10 Uhr in vier neuen Folgen auf Servus TV Urlaub in Österreich und schenkt sich dabei wirklich nichts.

Urlaub in Österreich macht Michael Ostrowski nur, wenn er arbeitet, und das ist definitiv kein Widerspruch. Für Servus TV spielt er in vier neuen Folgen von "Ostrowski macht Urlaub in Österreich" wieder Fremdenführer. Wer touristisches Programm erwartet, wird aber definitiv enttäuscht sein. Der Schauspieler und Regisseur hat es gern schräg. Der Blick an die Ränder ist ihm wichtig. In Abgründe schaute er am Erzberg, am Wörthersee, im Salzkammergut und im Corona-leeren Wien.

Große Lust auf Serien hatte Ostrowski während der Corona-Pause nicht, eine hat ihn aber doch gepackt, und zwar die Netflix-Doku "Tiger King". Seine Lebensserie ist und bleibt trotzdem "Monty Python's Flying Circus". Darüber und über Political-Correctness versus Komödien und noch einiges mehr spricht Doris Priesching mit ihm in der neuen Folge von Serienreif, dem STANDARD-Podcast.

(red, 10.6.2020)