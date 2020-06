Dominik Szoboszlai traf unter anderem mit einem unhaltbaren Freistoß. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Salzburg hat die Spitzenposition in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga untermauert. Spielend leicht siegte der Titelverteidiger am Mittwochabend bei Sturm Graz mit 5:1 (4:1). Nach dem 2:0 gegen Rapid und dem 6:0 in Hartberg war es Salzburgs dritter Sieg nach der Corona-Pause. Der Sechste Sturm verlor zum dritten Mal in Folge, Trainer Nestor El Maesto sah wegen Schiedsrichter-Kritik früh Rot. (APA, 10.6.2020)

Umfassender Spielbericht folgt!

Ergebnis:

SK Sturm Graz – Red Bull Salzburg 1:5 (1:4)

Graz, Merkur-Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus), SR Lechner.

Tore:

0:1 (8.) Szoboszlai (Freistoß)

0:2 (10.) Szoboszlai

1:2 (16.) Hierländer (Freistoß)

1:3 (21.) Daka

1:4 (43.) Szoboszlai

1:5 (66.) Hwang

Sturm: Siebenhandl – Sakic, Donkor, Avlonitis, Spendlhofer, Hierländer (46. Trummer) – Ljubic, Jäger – Kiteishvili (75. Huspek) – Röcher (46. Ch. Leitgeb), Balaj (66. Dominguez)

Salzburg: Stankovic – Vallci (63. Farkas), Onguene, Wöber, Ulmer (73. Camara) – Ashimeru (46. Mwepu), Junuzovic – Szoboszlai (63. Okafor), Adeyemi – Daka (46. Berisha), Hwang

Rote Karten: El Maestro (Trainer Sturm, 18./Kritik), Spendlhofer (24./Foul)

Gelb-Rote Karte: Donkor (71./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Dominguez bzw. Marsch (Trainer), Ashimeru