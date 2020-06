Katalin Novák, die Vizepräsidentin der Fidesz-Partei, hatte zuvor in einem Tweet von Suspendierung der Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion gesprochen. Den Tweet dann aber geändert

Die EU-Abgeordneten von Victor Orbáns Fidesz-Partei wollen sich von der EVP lossagen. Die EVP hat die Mitgliedschaft der Fidesz aber bereits im März 2019 suspendiert.

Foto: APA/AFP/MICHAL CIZEK

Die EU-Abgeordneten der Fidesz, der Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, planen ihre Suspendierung aus der Partei der Christdemokraten (EVP) im Europäischen Parlament. Das gab Katalin Novák, Vizepräsidentin der Partei und Staatssekretärin, am Donnerstag überraschend bekannt. "Wir haben entschieden, die Mitgliedschaft in der EVP zu suspendieren", erklärte sie auf Twitter. Als Grund führt sie an, dass die EVP in "eine liberale, linke Richtung geht".



Es stelle sich die Frage, ob die EVP die christliche Kultur respektiere, eine Linie gegen Migration und für die Familie einschlage. Zuvor hatte sie in einem Tweet vom der Suspendierung der Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion geschrieben, dies aber nach wenigen Minuten geändert. Allerdings ist die Fidesz bereits seit März 2019 unbefristet von der EVP suspendiert. Der Grund waren Verstöße gegen EU-Grundwerte und mehrere Attacken gegen den damaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.



(Thomas Mayer aus Brüssel, mka, 11.6.2020)