Foto: APA/AFP/MICHAL CIZEK

Die EU-Abgeordneten der Fidesz, der Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, planen ihren Austritt aus der Fraktion der Christdemokraten (EVP) im Europäischen Parlament. Das gab Katalin Novák, Vizepräsidentin der Partei und Staatssekretärin, am Donnerstag überraschend bekannt. "Wir haben entschieden, die Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion zu suspendieren", erklärte sie auf Twitter. Als Grund führt sie an, dass die EVP-Fraktion in "eine liberale, linke Richtung geht". Es stelle sich die Frage, ob die EVP die christliche Kultur respektiere, eine Linie gegen Migration und für die Familie einschlage.

Ein Sprecher der EVP-Fraktion zeigte sich gegenüber dem STANDARD verwundert über die Formulierungen. Es sei in den Statuten nicht vorgesehen, dass EU-Abgeordnete ihre Mitgliedschaft in der Fraktion "suspendieren". Denn: "Entweder ist man Mitglied, oder man tritt aus." Die Ankündigung wird als Vorbereitung zum Austritt gesehen, und als weiterer Schritt der Eskalation seitens der Fidesz, deren Mitgliedschaft in der EVP, der Dachapartei, seit einem Jahr bereits suspendiert ist. (Thomas Mayer aus Brüssel, 11.6.2020)