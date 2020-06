Das Virus dockt an den ACE2-Rezeptoren im Körper an. Es gibt sie in verschiedenen Organen – deshalb verlaufen Infektionen auch unterschiedlich

Das Corona-Virus hat viele Eintrittspforten im menschlichen Körper – die Schwere einer Covid-19-Erkrankungen hängt von vielen Faktoren ab. Foto: EPA

Wer an Covid-19 erkrankt, leidet in den meisten Fällen an einer Atemwegserkrankung. Bekommt das Immunsystem das Virus nicht in den Griff, wandert es in schwereren Fällen im Körper weiter nach unten, und es kommt zu einer Lungenentzündung, in seltenen Fällen zu akutem Lungenversagen. So weit, so bekannt. Doch Covid-19 kann auch andere Organe im Körper angreifen.

Meist sind von den Auswirkungen in weiteren Organen nur jene rund fünf Prozent der Erkrankten betroffen, bei denen die Infektion schwere, lebensbedrohliche Verläufe nimmt. Auch ist es für konkrete Aussagen noch zu früh, denn bisher gibt es zu den Erkrankungen der einzelnen Organe nur Fallberichte von behandelnden Medizinern sowie Studien, die meist mit nur wenigen Probanden durchgeführt wurden.

Was Studien zeigen

Rechtsmediziner des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben 22 Patienten autopsiert, die nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind. Für die Studie wurde die Viruslast in Gewebeproben in sieben verschiedenen Organen untersucht. Die höchste Konzentration von Viruskopien pro Zelle wurde in den Atemwegen nachgewiesen. In geringerer Menge war die Virus-DNA aber auch in Niere, Leber, Herz, Gehirn und Blut nachweisbar. Sars-CoV-2 sei deshalb kein reines Atemwegsvirus, sondern ein "Multiorganvirus", so das Fazit der Mediziner.



Eine mögliche Ursache für die Beteiligung derart vieler Organe ist der ACE2-Rezeptor, der für Sars-CoV-2 die Eintrittspforte in den Körper ist. Er ist nicht nur in den oberen Atemwegen und der Lunge zu finden, sondern auch in Herz, Niere, Magen und Darm. Wie auch immer das Virus dorthin kommt, es könnte an den entsprechenden Stellen ebenfalls über den Rezeptor in den Körper gelangen. "Eintrittspforten für das Virus gibt es auf vielen Zellen im Körper", sagt etwa der Virologe Stefan Winkler von der Med-Uni Wien und führt als Beispiel den Darm an: "Bei vielen Viruserkrankungen, die in der Lunge eine Rolle spielen, haben die Patienten auch Durchfall. Das ist nicht ungewöhnlich", so Winkler.

Selbiges gilt für die Augen. Bei fast allen Viruserkrankungen können die Augen mitbeteiligt sein, so auch bei Covid-19. Eine Bindehautentzündung ist ein mögliches Symptom – übrigens auch bei einer Influenza-Erkrankung.

Schäden durch Behandlung

Möglicherweise ist das Virus auch gar nicht direkt für die Erkrankung einzelner Organe verantwortlich, sondern es sind die Methoden, mit denen Patienten mit schweren Verlaufsformen auf Intensivstationen behandelt werden. Künstliche Beatmung und Medikamente können etwa die Nieren schwer schädigen und eine akutes Nierenversagen verursachen, nicht nur bei Covid-19, sondern auch bei anderen Krankheitsbildern.

Auch die Blutgefäße können in Mitleidenschaft gezogen sein: 25 Prozent der Patienten mit schwerem Verlaufsformen entwickeln Thrombosen oder Embolien, das verwundert die Thrombose-Expertin Ingrid Pabinger-Fasching von der Med-Uni Wien nicht. Die Patienten sind meist schon schwerkrank, ihr Organismus bereits geschwächt, das wirkt sich auf die Blutgerinnung aus. "Wir kennen das von Krebs- oder Sepsispatienten, deren Allgemeinzustand schlecht ist – sie sterben letztendlich oft an Embolien. Eine Thrombose ist nicht spezifisch für Covid-19", sagt sie.

Die Eintrittspforten im Überblick: