Manama -Social Distancing vom Feinsten: Wegen der Corona-Pandemie hat eine Schule in Bahrain die Abschlussfeier für ihre Absolventen kurzerhand auf die Formel-1-Strecke des Golfstaats verlegt. Die festlich gekleideten Schüler und ihre Familien reihten sich in ihren Autos am Mittwochabend brav vor der Haupttribüne des Bahrain International Circuit auf.

Wegen der Coronakrise finden auf der Strecke in diesem Jahr keine Rennen statt, stattdessen wurde das Areal in eine riesige Freiluft-Aula umgewidmet. Einer nach dem Anderen durfte dann den Wagen verlassen und nach Durchschreiten einer Desinfektionsschleuse aus zwei Metern Entfernung den Schuldirektor grüßen und das Abschlusszeugnis entgegennehmen.

Für ein Erinnerungsfoto durften die Absolventen sogar jeweils ganz kurz ihre Schutzmaske abnehmen. Die Familien jubelten ihren Sprösslingen unterdessen aus den Autos zu und schwenkten Plakate und Flaggen. Zum Abschluss gab es ein großes Feuerwerk. (APA/AFP, 11.6.2020)