Laura Wiesböck ist promovierte Soziologin. Sie studierte an der Universität Wien mit Studienaufenthalten an der Universität Oxford, dem CUNY Graduate Center und der UC Louvain sowie einem Lehraufenthalt an der Universität Ghana. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf sozialer Ungleichheit, insbesondere im Bereich Armut, Arbeit und Geschlecht. In ihrer Lehrtätigkeit widmet sie sich darüber hinaus Themen wie Coolness als kultureller Praxis und Soziologie der Liebe.

Für ihre akademische Arbeit wurde Wiesböck mit dem Theodor-Körner-Preis, dem Bank-Austria-Forschungspreis und dem Kurt-Rothschild-Preis ausgezeichnet. Neben wissenschaftlichen Artikeln publiziert sie regelmäßig in Medien wie dem STANDARD, der "Zeit" und der "Presse". In ihrem 2018 erschienenen Sachbuch "In besserer Gesellschaft. Der selbstgerechte Blick auf die Anderen" (Kremayr & Scheriau) geht sie der menschlichen Sehnsucht nach Überlegenheit auf den Grund.

Laura Wiesböck Foto: Katharina Gossow

Über den Podcast:

