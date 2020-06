Außerdem "Gone Girl – Das perfekte Opfer", "Wag the Dog" und Franka Potente als Beate Uhse

Michael Ostrowski macht höchst zeitgemäß Urlaub in Österreich und erkundet in vier neuen Folgen die Nähe – zum Auftakt am Erzberg: 21.10 Uhr, Servus TV.

Foto: Servus TV

19.40 REPORTAGE

Re: Schneller als das Virus Hightech-Spezialisten bei ihrer Arbeit im Wettlauf gegen das Coronavirus. Bis 20.15, Arte

20.15 KLARE VERHÄLTNISSE

Die Notlüge (Ö 2017, Marie Kreutzer) Ein Titel wie aus dem Stegreiftheater, in Marie Kreutzers Stadtkomödie geht es drunter und drüber: Das Patchwork von Hubert und Helga und Helga und Wolfi funktioniert, ist aber nicht allen zumutbar. Huberts Mutter weiß von nichts, das Geständnis löst Komplikationen aus. Gaudi muss sein, Josef Hader, Pia Hierzegger, Brigitte Hobmeier, Andreas Kiendl bürgen dafür. Bis 21.45, ORF 1

20.15 THEATER

Othello darf nicht platzen Otto Schenk und Senta Wengraf in Paraderollen. Um 22.35 Uhr folgt Der verkaufte Großvater, eine heitere ORF-Produktion. Otto Schenk feiert dieser Tage seinen 90. Geburtstag. Wir gratulieren! Bis 0.30, ORF3

20.15 VERSCHWUNDEN

Gone Girl – Das perfekte Opfer (Gone Girl, USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) wird verdächtigt. David Fincher wirft in seiner Filmadaption von Gillian Flynns gleichnamigem Bestseller einen genauen Blick auf menschliche Beziehungen. Inzwischen gibt es Gone Girl auch als Serie mit Amy Adams und Patricia Clarkson. Bis 23.10, Puls 4

Trailer zu "Gone Girl". KinoCheck

20.15 OBSZÖNITÄTEN

Beate Uhse (D 2011, Hansjörg Thun) Mit potenzsteigernden Mitteln und Reizkondomen tritt Franka Potente an, um vor der verklemmten deutschen Männerwelt das Recht auf den weiblichen Orgasmus durchzusetzen. Bis 22.05, 3sat

21.10 GRIASS EICH

Ostrowski macht Urlaub: Am Erzberg Der Schauspieler und Regisseur entdeckt die Nähe und erweitert den Horizont, und zum Schmunzeln gibt es auch etwas. Dieses Mal in der Erzbergbahn, am Klopeiner See, auf der Leobner Hütte und im mystischen Hexengarten. Bis 22.10, Servus TV

22.10 SEXSKANDAL

Wag the Dog (USA 1997, Barry Levinson) Nach wie vor einer der intelligenteren Beiträge zum Thema USA und Medien – und der Film, der das Dreieck "Clinton / Lewinsky / medial effizienter Krieg" vorweggenommen zu haben scheint. Ein Sexskandal rund um den US-Präsidenten wird von Robert De Niro und Dustin Hoffman entschärft, indem sie einen Krieg inszenieren. Bis 23.50, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Königliche Dynastien 2 Heute: die Grimaldis. Mondäne Casinos und elegante Dinnerpartys sind nur ein kleiner Teil der Geschichte Monacos. Bis 23.20, ORF 2

23.15 MAGAZIN

Tracks Artes Musikmagazin widmet sich heute den Minyo Crusayders, Erwin Wurm, dem Phänomen Boat-Punk und Jorge Thielen Armand. Bis 23.40, Arte